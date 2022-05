Top địa điểm bí ẩn không kém ngoài hành tinh, khó ai lý giải

"Magnetic Hill - The Phenomenon That Defies Gravity" (Đồi Nam Châm - hiện tượng thách thức trọng lực) là tên có một ngọn đồi bí ẩn nằm trên quốc lộ Leh-Kargil, cách thành phố Leh (Ấn Độ) tầm 30km. Lý do nó có tên như vậy là bởi hiện tượng lạ đi ngược với định luật vật lý nơi đây. Ngọn đồi nằm ở độ cao 4.200m so với mực nước biển. Mỗi lần du khách đi đến đây, dừng xe tại một điểm đánh dấu ở dưới chân dốc, không cần nổ máy gì cả, chiếc xe sẽ… tự động đi lên dốc với vận tốc 15-20km/h. Rừng Hoia (Romania) được coi là khu rừng bí ẩn gây ám ảnh nhất thế giới, nó còn được gọi là khu rừng "tam giác quỷ Bermuda". Sở dĩ khu rừng này được gọi với tên như vậy bởi có không ít những câu chuyện kỳ bí liên quan đến sự mất tích bí ẩn hay cảm giác sợ hãi, bất an mỗi khi du khách bước chân vào Hoia. Nhiều người kể lại rằng họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của phụ nữ trong khu rừng. Nằm trên đảo lớn nhất trong quần đảo Recherche thuộc West Australia, hồ nước màu hồng sữa mang tên Hillier trở thành một bí ẩn thu hút các nhà khoa học khám phá trong suốt nhiều năm qua. Các nhà khoa học đoán màu sắc của hồ có thể là kết quả của một loại tảo ưa muối. Những sinh vật này có thể phát triển mạnh trong môi trường khắc nghiệt nhất như hồ có độ mặn cao. Được mệnh danh là "Kỳ quan đầu tiên của thế giới" vào thời nhà Minh tại Trung Quốc, khu rừng đá Thạch Lâm là một trong những điểm tham quan lý thú nhất ở đất nước rộng lớn này. Rừng đá này bao gồm hàng trăm hàng vạn trụ đá màu xám khổng lồ với vô số hình dạng khác nhau. Chiều cao của các cột đá vô cùng đa dạng, thấp nhất khoảng 10m, cao nhất khoảng 170m so với mặt đất.Dòng sông bí ẩn này dài khoảng 100km, nằm trong Công viên quốc gia Serrania de la Macarena, tỉnh Meta của Colombia. Đây được xem là một trong những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất quốc gia Nam Mỹ nhờ vào màu sắc sống động của nó. Thực tế, dòng sông này cũng trông giống như bất kỳ dòng sông nào khác. Nhưng vào mùa hè, nó biến thành một "tấm thảm" nhiều màu. Tất cả là nhờ những loài thực vật thủy sinh sống dưới đáy sông. Chúng góp phần tạo ra dòng sông có màu đỏ, hồng, xanh nước biển, xanh lá cây và màu vàng. Kỳ quan thiên nhiên Badab-e nằm ở tỉnh Mazandaran, phía Bắc Iran. Nơi này bao gồm dãy bậc thang được hình thành từ vôi travertine, một loại đá trầm tích có từ cách đây hàng ngàn năm bởi sự lắng đọng chất carbon bị phân hủy trong những dòng chảy của suối nước nóng. Năm 1911, nhà địa chất học người Anh Griffith Taylor đã tình cờ phát hiện ra một thung lũng băng ở Đông Nam Cực với dòng nước chảy ra có màu đỏ như máu. Sự tương phản giữa màu trắng xanh của băng và màu đỏ máu của nước khiến ngọn thác trông như một con quái vật bị phong ấn trong băng. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

