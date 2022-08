Những loại quả kỳ lạ nhất hành tinh: Có loại mọc dại đầy Việt Nam!

Cây lồng đèn mọc hoang dại khắp vùng nông thôn, trên các bờ ruộng hay các bãi cỏ ven đường ở Việt Nam. Thế nhưng, khi quả của loài cây kỳ lạ này mang sang nước Nhật thì lại được đóng gói cẩn thận bán trong siêu thị với giá 70.000 đồng/lạng. Quả tầm bóp còn được gọi là quả lồng đèn, lù đù, thù lù hay đồm độp… Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc một lớp bọc mỏng, giống hình lồng đèn. Khi bóp quả tầm bóp, vỏ bọc bên ngoài quả bị thủng phát ra tiếng kêu rất vui tai. Tầm bóp được người Nhật mua về làm thuốc hoặc dành cho những người ăn kiêng. Theo đó, quả tầm bóp vị chua, tính bình tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm... vì thế đây còn được dùng như một vị thuốc Nam. Trái anh đào đen hay còn gọi là surinam cherry, là một loại trái cây nhiệt đới của Brazil được khá nhiều người thưởng thức ở Việt Nam đặc biệt ưa chuộng. So với anh đào đỏ, những trái anh đào màu đen hiếm hơn hẳn, đặc biệt chúng ngọt và ít nhựa hơn. Surinam cherry là loài cây bụi cao có thể tới 10 mét, được trồng phổ biến ở Nam Mỹ. Anh đào đen có 8 múi, mỗi quả có từ 1-3 hạt, quả non màu xanh, chuyển dần sang đỏ rồi tới đen thẫm khi chín. Khi ăn chúng có vị gần giống với vị của những trái xoài. Chuối đỏ hay còn có tên gọi khác là chuối Dacca có xuất xứ từ Australia. Theo quan sát, chuối đỏ có quả nhỏ hơn chuối bình thường. Vỏ chuối màu đỏ thậm, dày cùng với thịt mềm và ngọt có mùi thơm nhẹ tạo nên sự đặc biệt của loại chuối này. Chuối đỏ là giống để thu hoạch làm kinh tế, vì vậy việc chăm sóc và trồng loại chuối này cần đến sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao. Hiện nay trên thị trường giá của chuối đỏ chênh lệch cao hơn loại chuối thường nhiều lần. Trung bình giá dao động từ 200 đến 300 ngàn đồng. Ở Việt Nam chuối đỏ thường được trồng với hình thức gieo hạt với khâu chọn hạt giống to khỏe nhất để đảm bảo chất lượng. Chanh ngón tay - finger lime (tên khoa học là Microcitrus australasica) là một loài thực vật có hoa thuộc họ cam chanh, và là một trong 6 loài chanh bản địa của Úc. Loại chanh này mọc trong những cánh rừng mưa ven biển phía đông. Loài cây này có nhiều gai, lá nhỏ, kháng sâu bệnh tốt nên chăm sóc cực kỳ đơn giản. Khi chín, vỏ của chúng sẽ trở nên mỏng và rất mọng nước. Bạn chỉ cần cắt đôi quả, dùng tay bóp nhẹ ở 2 đầu, phần ruột sẽ trào ra ngay lập tức. Loại quả kỳ lạ này có hương thơm hấp dẫn, dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn từ bình dân đến sang trọng. Mời các bạn xem video: Người biến hóa cho cây hoa giấy. Nguồn: THĐT

