Nghe lời cổ nhân trồng loại cây này, gia đình đời đời phú quý

Người xưa có câu "Phía Đông trồng lựu là vàng, phía Tây trồng hồng là bạc", ngụ ý nếu trồng cây lựu ở phía Đông và trồng cây hồng ở phía Tây thì gia đình sẽ có nhiều vàng bạc, giàu có. Chúng vừa có thể làm cảnh mà quả lựu có thể ăn. Khi chín quả lựu không chỉ to mà còn có màu đỏ tươi, hương vị thanh mát. Thường xuân là cây dây leo không chỉ đẹp, có tác dụng trang trí mà cây này còn có tác dụng thanh lọc không khí tự nhiên. Bên cạnh đó, đây là loại cây còn rất tốt cho phong thủy, có thể mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Cây cau cảnh hoặc dừa cảnh giúp tăng cường dương khí, giảm âm khí mang đến may mắn, giúp công việc làm ăn của gia chủ thêm thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, phát tài lộc.Cây hồng có nhiều lợi ích nên được người xưa hết sức săn đón. Một là trường thọ, hai là bóng râm, ba là không có côn trùng, bốn là có thể thưởng ngoạn, năm là quả, sáu là có cành lá sum suê. Trong nhiều loại cây, cây bạch quả được coi như là báu vật. Tên gọi khác của bạch quả là Ngân Hạnh - giống cây quý hiếm. Lá cây vào mùa thu có màu vàng rực rỡ, vốn là loài cây nhiều lá nên khi chuyển sang màu vàng người ta thường bị vẻ đẹp tráng lệ này cuốn hút. Trong số những cây nên trồng trước cửa nhà, không thể kể thiếu các loai trúc, tre. Hai loại cây này dáng mảnh, cao ráo, vừa mang nét mềm mại vừa mang nét oai phong của người quân tử, dù gặp mưa gió bão bùng vẫn hiên ngang nên có khả năng xua đi rủi ro, đem lại may mắn cho gia chủ. Quả táo tàu có vị ngọt thanh, mang giá trị dinh dưỡng cao. Người xưa coi đây như là một vị thuốc thần. cây táo tàu còn được mọi người đặt cho ý nghĩa là "sớm sinh quý tử". Đồng thời, táo tàu còn mang biểu tượng của sự tốt lành, làm ăn phát tài, phát lộc. Ngũ gia bì là cây có ý nghĩa trường thọ may mắn, lại có tác dụng rất tốt trong y học, trồng ngũ gia bì hấp thụ nhiều khí độc, xua đuổi muỗi nên ngũ gia bì trồng trước nhà rất phù hợp. Ít ai biết rằng, cây cam hoặc chanh cũng có ý nghĩa phong thủy to lớn. Những loại cây này có nhiều trái tròn xoe viên mãn, nặng trĩu cành tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng. Dân gian có câu "Trước cửa có quế thơm, trong nhà có quý nhân". Từ câu nói này có thể thấy người xưa quan niệm rằng, cây quế hoa được xem như quý nhân, dùng để chỉ người trong nhà cao sang cũng ngụ ý ra khỏi cửa sẽ gặp quý nhân. Vạn niên thanh là loại cây dạng leo, uốn lượn mềm mại còn có tác dụng thanh lọc không khí, nó được ví như một chiếc điều hòa tự nhiên hữu ích trước cổng nhà, giúp tăng cường sức khỏe của gia đình. Cây lộc vừng là loại cây mang đến nhiều may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Lộc vừng còn nằm trong bộ tam đa sinh vật cảnh, được rất nhiều người yêu thích. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV.

