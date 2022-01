Lạ đời loại cây thu về 9.000 tỷ, không ai dám trồng

Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Những sợi tơ vàng trong thớ gỗ được hình thành tự nhiên không hề đơn giản. Thực chất, những sợi tơ vàng này được tạo thành do dịch tế bào của cây bị oxi hóa sau 1 thời gian dài và tụ lại trong các khe hở của thớ gỗ. Sau khi được đánh bóng bề mặt, khi được đưa ra ngoài ánh nắng, gỗ Kim Tơ Nam Mộc tỏa ra ánh vàng lấp lánh, tơ vàng hiện rõ. Loại gỗ này còn có mùi hương thanh nhã, nước không thấm, không bị mối mọt, càng không mục ruỗng. Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm cho tới hàng vạn năm về trước, do động đất, ngập lụt, dòng lũ cuốn đất đá chôn vùi các sinh vật hay thực vật. Một số cây bị chôn vùi trong bùn được hình thành dưới tác động của vi khuẩn vi sinh vật, trong điều kiện thiếu oxy, áp suất cao, thông qua quá trình các bon hóa hàng ngàn năm tới vạn năm mà hình thành, còn được gọi là “Than hóa mộc”. Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm có một hương thơm phảng phất rất dễ chịu và nếu để trong phòng thì nó sẽ rất lâu tan đi. Một bản gỗ lớn Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm là cực kỳ hiếm, đa phần người ta chỉ làm các thứ đồ nhỏ như vòng hạt đeo tay, hay lược gỗ. Và Âm Trầm được coi như vua của vua trong các loại gỗ Kim Tơ Nam Mộc. Tuy nhiên do nhu cầu của triều đình quá lớn, điển hình vào thời của Minh Thành Tổ, hoàng đế đã cử các quan đại thần đi khắp các vùng phía Nam của Trung Hoa để tìm Kim Tơ Nam Mộc. Kết quả là, gần như Kim Tơ Nam Mộc của Trung Hoa lúc bấy giờ bị tuyệt chủng do bị khai thác quá mức. Do đó, giá của loại gỗ này đã tăng đột biến từ đây. Dù là một loại cây quý và có giá trị như vậy nhưng vẫn có rất ít người trồng loại cây này. Nguyên nhân là vì sản lượng của gỗ Kim Tơ Nam Mộc không cao, thành phẩm có chất lượng hảo hạng rất hiếm nên loại gỗ này đã trở thành đối tượng săn lùng của những người có tiền. Bên cạnh đó, gỗ Kim Tơ Nam Mộc cần điều kiện sống rất khắt khe. Chúng không thể trồng đại trà, chúng thường chỉ được trồng ở một số vùng phía Nam Trung Quốc. Tốc độ phát triển của chúng cũng chậm. Để trồng được 1 cây gỗ Kim Tơ Nam Mộc có chất lượng tốt cần mất tới 100 năm. Không những thế, cây Kim Tơ Nam Mộc đã được chính phủ liệt vào danh sách các loài thực vật được bảo vệ cấp quốc gia. Vì vậy, loại cây này chỉ có thể trồng chứ không thể chặt. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

