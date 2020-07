Những loài động vật sắp biến mất trên Trái Đất

Chim dẽ mỏ mảnh (còn chưa tới 50 cá thể): Số lượng loài chim này còn lại rất ít (bên phải, cạnh chim dẽ Á Âu). Các cá thể chủ yếu sống ở Italy, Hy Lạp, Morocco và Hungary. Tê giác Java (60 cá thể): Tê giác Java có màu xám nhạt với sừng đơn dài khoảng 30 cm. Loài ăn cỏ này có thể cao 1,7 m, dài 3,2 m. Chúng chỉ sinh sống ở vườn quốc gia Ujung Kulon, Java, Indonesia. Linh miêu Iberia (404 cá thể): Đây là một trong những loài họ nhà mèo đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới. Linh miêu Iberia có chân dài, đuôi ngắn, sống rải rác ở bán đảo Iberia, khu vực tiếp giáp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Khỉ đột núi – Mountain gorillas. Giống loài này đã từng được dự đoán sẽ biến mất trên Trái Đất chúng ta vào cuối thế kỷ 20. Hiện nay số lượng cá thể loại khỉ đột núi này chỉ còn khoảng dưới 900, một mức khá thấp. Các nhà hoạt động vì động vật đang ngày càng cố gắng để bảo vệ giống loài này khỏi sự de dọa từ con người. Cá sấu Philippine. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF, hiện chỉ còn dưới 200 cá thế Cá sấu Philippine còn sống trong môi trường hoang dã. Số lượng loài này giảm nhiều do mất đi môi trường sống và do mắc vào các thiết bị đánh cá. Báo Amur hay còn được biết đến là báo Viễn Đông, Beo Mãn Châu, báo Hàn Quốc, hiện đang gần như bị tuyệt chủng bên ngoài khu vực lưu vực sông Amur ở phía đông nước Nga. Hiện nay loài báo này đang có nguy cơ tuyệt chủng là 90% vì nạn đói và mất môi trường sống. Ghi nhận cho thấy chỉ còn khoảng 60 cá thể vào năm 2015. Tất cả đều sống tại vườn quốc gia tại Nga. Hổ Malay (250-340 cá thể): Hổ Malaya chỉ sống trong rừng nhiệt đới ở bán đảo Malay và mũi phía nam Thái Lan. Con trưởng thành có thể nặng tới 120 kg. Sao la, còn được gọi là kỳ lân Châu Á. Sao la sinh sống tại vùng rừng núi của Việt Nam và Lào, nhưng đã không được tìm thấy từ năm 1992 và hiện nay vẫn chưa có số liệu chính thức về số lượng cá thể này còn lại là bao nhiêu. Sao la có vẻ ngoài giống với linh dương và bò rừng bison, thuộc họ động vật nhai lại. Theo Quỹ Bảo vệ Động vật hoang dã thế giới, loài sinh vật bí ẩn này rất khó để bắt gặp, các nhà khoa học chỉ ghi nhận thấy 4 lần gặp được chúng ngoài hoang dã. Đười ươi Borneo. Trong khoảng 60 năm qua, số lượng cá thể loài đười ươi có vóc dáng vô cùng đặc biệt này đã giảm tới 50%. Giống đười ươi này chỉ được tìm thấy trên đảo Borneo, hòn đảo lớn nhất Châu Á. Đười ươi Borneo có khuôn mặt to và bộ râu ngắn hơn nhiều so với các anh em họ đười ươi Sumantra của mình. Hiện ghi nhận đười ươi Borneo chỉ còn khoảng 1500 cá thể. Với vẻ ngoài đặc biệt "nhẵn nhụi" và trí thông minh vượt bậc, loài cá heo đến từ khu vực sông Trường Giang này có họ hàng gần gũi với loài cá heo Baji. Hiện nay chỉ còn khoảng từ 1.800 cho đến 2.000 cá thể. Voi Sumatra có cân nặng lên tới 5 tấn, vào năm 2012 đã được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF liệt vào danh sách đỏ, do môi trường sống của chúng bị phá hủy nghiêm trọng. Hiện chỉ còn khoảng 2.400 đến 2.800 con còn sống. Đồi mồi (rùa biển hawksbill) Sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới trên toàn thế giới, rùa đồi mồi đang gặp nguy hiểm dẫn đến tuyệt chủng, do chính con người hay săn bắn chúng để lấy mai rùa. Trong hơn 1 thế kỷ vừa qua, số lượng loài này đã giảm tới 80%, mặc dù đã có không ít nỗ lực của các tổ chức, thành lập công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Tê giác đen sinh sống ở châu Phi và tê giác Sumatra là dòng tê giác có 2 sừng. Hiện cũng đang ở trong vòng nguy hiểm bởi sự săn đuổi của con người để lấy sừng. Hiện cũng không thống kê được số lượng còn lại của 2 dòng tê giác này. Vaquita là một loài cá heo đặc hữu của Vịnh California. Với số lượng chỉ còn 10 cá thể, Vaquita là động vật có vú dưới biển hiếm nhất thế giới. Chỉ được phát hiện vào năm 1958, chúng hiện đang trên bờ vực tuyệt chủng do đánh bắt cá bất hợp pháp - cứ năm con cá heo Vaquita thì có một con chết trong lưới đánh cá. WWF đang làm việc để cải thiện các kỹ thuật đánh bắt cá và đã kêu gọi lệnh cấm đối với nghề đánh cá bằng lưới.

