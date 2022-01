Những loại đá quý "ăn đứt" kim cương, không dễ kiếm được

Jadeite (thường được gọi là cẩm thạch) là một loại đá quý có màu xanh lục, một số khác có màu đỏ, màu oải hương, vàng hoặc đen. Loại đá này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với nền Trung Quốc, Maori và Meso-Mỹ. Loại đó này được tạo thành từ sodium aluminum silicate và rất cứng. Hiện nay, những loại cẩm thạch jadeite trên thế giới thường đến từ hai quốc gia Myanmar và Guatemala, một số ở các mỏ quặng của Nga, Canada, Nhật và Mỹ nhưng khan hiếm hơn. Được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà khoáng vật học người Anh Arthur C.D. Pain vào thập niên 50 ở Myanmar, trong nhiều năm, Painite luôn đứng đầu bảng danh sách đá quý hiếm nhất thế giới với chỉ 2 mẫu đá được tìm thấy. Cho đến năm 2005, các nhà khoa học vẫn chỉ tìm thấy được 25 mẫu đá Painite trên hành tinh. Bởi vậy, sách kỉ lục Guinness đã công nhận Painite là loại khoáng sản quý hiếm nhất trên thế giới vào năm 2005. Ngày nay, Painite không còn hiếm có như trước nữa. Tuy nhiên Painite vẫn đứng trong danh sách những loại khoáng sản quý hiểm nhất trên Trái đất. Vì thế mà giá của Painite khá lớn - khoảng 60.000USD/carat (khoảng 1,248 tỷ VND). Đá quý Musgravite được đặt theo tên của Dãy Musgrave ở Nam Úc, là nơi loại đá này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967. Sau đó, các viên đá màu xám ô liu khác cũng được tìm thấy ở Greenland, Nam Cực, Sri Lanka và Madagascar. Đây là một dạng khoáng chất silicat với các thành phần tạo nên gồm beryllium (Be), magiê (Mg) và nhôm (Al). Viên đá Musgravite lớn nhất cho đến nay có trọng lượng là 5.74 carat, giá trị của nó rơi vào khoảng 35.000 USD/carat. Alexandrite nổi tiếng với đặc tính quang học kỳ lạ khi có thể đổi màu tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Với mỗi góc nhìn khác nhau, bạn sẽ thấy loại đá quý này sở hữu những màu sắc tuyệt đẹp khác nhau. Alexandrite thuộc cùng một họ đá quý với ngọc lục bảo. Đặc tính biến đổi màu sắc của Alexandrite có được là nhờ sự kết hợp cực kỳ hiếm hoi của các khoáng chất bao gồm titan, sắt và crôm. Với những viên từ một carat trở lên, giá thành của chúng dao động từ 50.000 đến 1.000.000 USD/carat ( từ 1 - 21 tỷ VND). Red Beryl còn được gọi là ngọc lục bảo đỏ hoặc Bixbite đã được tìm thấy ở khu vực Utah, New Mexico và Bắc Mexico, là loại đá màu đỏ quý hiếm. Công thức hóa học của nó khá phức tạp: Al2Be3Si6O18 (beryllium silicat). Màu sắc của nó cũng là do các khoáng chất lẫn trong tinh thể tạo ra. Tùy vào độ sạch, độ trong trong lượng của nó mà giá cả cũng có sự chênh lệch, tuy nhiên giá trị của nó ít nhất cũng phải tới 10.000 USD/carat. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

