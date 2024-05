Những lần vòi rồng xuất hiện tại Việt Nam gây xôn xao

Một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vùng biển Hà Già, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều ngày 22/5. Theo lời kể của người dân, vòi rồng xuất hiện khoảng hơn 20 phút rồi tan. Ảnh chụp lại từ clip người dân. Trong khoảng thời gian đó, vòi rồng kéo theo cột nước trắng xóa quét qua mặt biển, làm lật một số ghe, xuồng của ngư dân. May mắn là không có thiệt hại về người. Ảnh chụp lại từ clip người dân. Trước đó, hiện tượng vòi rồng xảy ra tại một số nơi ở Việt Nam. Cụ thể, vào hơn 7h ngày 25/7, vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Khi vòi rồng xuất hiện, mây đen bao trùm cả khu vực. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong vài phút và không gây thiệt hại về người hay tài sản. Ảnh: moitruong.net.vn. Khoảng 14h45 ngày 13/5/2024, trên địa bàn phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn kèm giông. Trong cơn mưa giông xuất hiện vòi rồng lớn. Ảnh: Vietnamnet. Hiện tượng này chỉ xuất hiện khoảng 3 phút nhưng đã làm hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều nhà dân bị tốc mái ngói, bay tôn nhà, nhiều cây cối bị quật đổ. Ảnh: Vietnamnet. Tối ngày 7/7/2023, nhiều người dân ở xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu chứng kiến một cột nước nối từ vuông tôm lên không trung, tạo thành vòi rồng cao hàng chục mét. Hiện tượng vòi rồng này quét qua khu vực dân cư gần đó làm 3 căn bị tốc mái và một căn nhà sau bị sập. Hiện tượng vòi rồng diễn ra trong khoảng 10 phút. Ảnh: VTV. Chiều ngày 2/9/2022, một vòi rồng lớn xuất hiện trên hồ Trị An, thuộc khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai. Theo lời kể của người dân địa phương, ban đầu vòi rồng chỉ là cột nước nhỏ, nối từ mặt hồ tới đám mây lớn phía trên, sau đó càng ngày càng lớn, ước chừng cao hàng km. Khoảng 10 phút sau, vòi rồng tan dần rồi trời bắt đầu đổ mưa lớn. Ảnh: Báo Đồng Nai. Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên các vùng biển Việt Nam.

Một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vùng biển Hà Già, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều ngày 22/5. Theo lời kể của người dân, vòi rồng xuất hiện khoảng hơn 20 phút rồi tan. Ảnh chụp lại từ clip người dân. Trong khoảng thời gian đó, vòi rồng kéo theo cột nước trắng xóa quét qua mặt biển, làm lật một số ghe, xuồng của ngư dân. May mắn là không có thiệt hại về người. Ảnh chụp lại từ clip người dân. Trước đó, hiện tượng vòi rồng xảy ra tại một số nơi ở Việt Nam. Cụ thể, vào hơn 7h ngày 25/7, vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên biển thuộc xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Khi vòi rồng xuất hiện, mây đen bao trùm cả khu vực. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong vài phút và không gây thiệt hại về người hay tài sản. Ảnh: moitruong.net.vn. Khoảng 14h45 ngày 13/5/2024, trên địa bàn phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn kèm giông. Trong cơn mưa giông xuất hiện vòi rồng lớn. Ảnh: Vietnamnet. Hiện tượng này chỉ xuất hiện khoảng 3 phút nhưng đã làm hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều nhà dân bị tốc mái ngói, bay tôn nhà, nhiều cây cối bị quật đổ. Ảnh: Vietnamnet. Tối ngày 7/7/2023, nhiều người dân ở xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu chứng kiến một cột nước nối từ vuông tôm lên không trung, tạo thành vòi rồng cao hàng chục mét. Hiện tượng vòi rồng này quét qua khu vực dân cư gần đó làm 3 căn bị tốc mái và một căn nhà sau bị sập. Hiện tượng vòi rồng diễn ra trong khoảng 10 phút. Ảnh: VTV. Chiều ngày 2/9/2022, một vòi rồng lớn xuất hiện trên hồ Trị An, thuộc khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai. Theo lời kể của người dân địa phương, ban đầu vòi rồng chỉ là cột nước nhỏ, nối từ mặt hồ tới đám mây lớn phía trên, sau đó càng ngày càng lớn, ước chừng cao hàng km. Khoảng 10 phút sau, vòi rồng tan dần rồi trời bắt đầu đổ mưa lớn. Ảnh: Báo Đồng Nai. Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên các vùng biển Việt Nam.