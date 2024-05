Những lần đàn châu chấu xuất hiện gây hoang mang dư luận

1. Châu chấu tre lưng vàng ở Lạng Sơn: Vào ngày 29/5/2024, hàng vạn con châu chấu tre lưng vàng bất ngờ xuất hiện tại tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam gây thiệt hại cho khoảng 1-2 hecta ruộng ngô của người dân xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia. Sự xuất hiện của đàn châu chấu này, được xác định là xuất phát từ khu rừng lân cận, đã làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực và kinh tế địa phương. Chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng chức năng để khoanh vùng và tìm cách hạn chế tác hại, nhưng sự việc vẫn khiến người dân không khỏi hoang mang. 2. Châu chấu tấn công lớn ở Đông Phi: Năm 2020, Đông Phi đã phải đối mặt với một trong những đợt bùng phát châu chấu sa mạc lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Các đàn châu chấu khổng lồ đã tàn phá hàng triệu hecta đất canh tác ở Kenya, Somalia và Ethiopia. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), phải vào cuộc để hỗ trợ. Thiệt hại mùa màng do châu chấu gây ra đã đe dọa đến an ninh lương thực của hàng triệu người trong khu vực, và việc kiểm soát đàn châu chấu trở thành một thách thức lớn đối với các chính phủ. 3. Châu chấu tấn công mùa màng ở Nam Mỹ: Nam Mỹ cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của châu chấu. Năm 2020, Argentina và Brazil đã ghi nhận sự xuất hiện của những đàn châu chấu lớn tấn công mùa màng, gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể. Các biện pháp phòng chống như sử dụng thuốc trừ sâu và theo dõi di chuyển của đàn châu chấu bằng công nghệ GPS đã được triển khai, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn vẫn gặp nhiều khó khăn do sự di chuyển nhanh chóng và linh hoạt của chúng. 4. Châu chấu tre lưng vàng ở Nghệ An: Tại Việt Nam, từ năm 2013 đến 2017, Nghệ An thường xuyên phải đối mặt với sự tấn công của châu chấu tre lưng vàng. Các huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề với hàng nghìn hecta mét, tre, ngô, mía bị phá hoại. Năm 2015, diện tích bị châu chấu tàn phá lên tới 2.595 hecta mét và 480 hecta ngô, mía. Tình hình trở nên nghiêm trọng vào năm 2023 khi châu chấu gây hại trên 150 hecta mét và 5 hecta keo tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Dù các biện pháp phòng chống được triển khai liên tục, hiệu quả vẫn chưa cao do địa hình khó khăn và khả năng di chuyển mạnh mẽ của châu chấu. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

