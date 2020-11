Những khẩu súng đẹp như đồ trang sức từng xuất hiện trên thế giới

Borchardt K93 là khẩu súng ngắn tự động lên đạn đầu tiên trên thế giới do nhà phát minh người Mỹ Hugo Borchardt nghiên cứu chế tạo thành công vào năm 1890, được phát triển vào năm 1893 và được đưa vào sản xuất hàng loạt. Mặc dù có hình dạng cực kỳ khác thường, nó được đánh giá cao về độ tin cậy và đặc tính đạn đạo của đạn tốt. Súng bút có hình dạng hệt như một cây bút, khi bắn có thể uốn lại như một khẩu súng bình thường. Súng bút được sản xuất lần đầu từ những năm 1990 dùng cho các điệp viên. Khẩu súng chân vịt “khủng” với 8 nòng. Súng “dùi cui” được phát minh năm 1919 để trang bị cho lực lượng cảnh sát. Ý tưởng của thiết kế này là kết hợp súng và dùi cui như một công cụ hỗ trợ 2 trong 1. Súng “kèn Harmonica” với băng đạn nạp ngang giống kèn Harmonica. Trong băng đạn, đầu đạn, hạt nổ và thuốc súng được nạp riêng trong từng buồng, bắn xong một phát đạn phải đẩy băng đạn bằng tay. Súng “lọ tiêu”, thực chất đây là một loại súng lục ổ xoay nguyên thủy với các nòng sẽ xoay khi bắn. Súng lục “chân vịt” được sản xuất vào những năm 1800 với mục đích sát thương cùng lúc nhiều mục tiêu. Súng thiếu tính thực tế bởi các nòng chĩa ra nhiều hướng khác nhau nên không chính xác. Súng lục Kolibri là khẩu súng lục được sản xuất từ năm 1914 là một trong những vũ khí nhỏ nhất trên thế giới. Khẩu súng thương mại có cỡ đạn nhỏ nhất từng được khai hỏa: 2,7 mm. Súng rất khó sử dụng, hỏa lực kém và không chính xác. Súng lục “nắm đấm” do người Pháp phát triển. Súng này nằm gọn tròn lòng bàn tay, lên đạn bằng cách bóp chặt bàn tay lại và bóp cò. Súng lục ổ xoay Apache được chế tạo vào những năm 1900 bởi các nhà sản xuất Pháp với nhiều chức năng như dao, súng và quả đấm thép. Tuy nhiên súng được chế tạo hạn chế và với mục đích trang trí hơn là chiến đấu. Là một phần trong chương trình trạm vũ trụ quân sự, năm 1984, các nhà khoa học Liên Xô đã phát triển những khẩu "súng laser" cầm tay nhỏ gọn có khả năng vô hiệu hóa vệ tinh do thám của quân địch và làm mù mắt người. Trên thực tế thì khẩu súng màu bạc này không đủ mạnh để xuyên thủng vỏ của vệ tinh hay tàu vũ trụ. Súng TP-82 có thiết kế giống như một thứ vũ khí của tương lai, được phát triển nhằm phục vụ chương trình vũ trụ của Liên Xô. Nó có ba nòng cùng với một lưỡi dao gắn kèm nhằm giúp các phi hành gia tự bảo vệ mình trước những con quái vật trên vũ trụ. Súng bàn tay do kỹ sư Matthew Carmel và công ty Constitution Arms của ông chế tạo. Khẩu súng nhỏ gọn chỉ bắn được một phát này được thiết kế đặc biệt dành cho người khuyết tật và người già yếu... không đủ sức lực để sử dụng một khẩu súng thông thường. Khẩu súng lục Arsenal Firearms AF2011-A1 về cơ bản chính là hai khẩu M1911 hợp thành. Thiết kế của AF2011-A1 cho phép người dùng chọn lựa khai hỏa một hay cả hai nòng cùng lúc, nhả ra tối đa 16 viên đạn chỉ trong một vài giây. Được công ty Mỹ MBAssociates phát triển vào thập niên 1960, súng Gyrojet bắn ra những viên rocket nhỏ gọi là Microjet. Tuy nhiên, độ chính xác kém và tốc độ ban đầu của đạn tương đối thấp đã khiến súng nghe thì rất tuyệt vời này trở nên phi thực tế. Súng “nghĩa địa” được thiết kế với một sợi dây dăng ngang đặt trên lối đi, nếu nạn nhân vướng vào dây thì súng sẽ nổ. Súng ổ quay Revolver LeMat là đứa con tinh thần của kỹ sư Jean Alexandre LeMat, được ông phát triển vào năm 1856. Ý tưởng thiết kế của LeMat Revolver khá tốt khi kết hợp giữa súng lục ổ quay và súng shotgun (súng bắn đạn ghém). Ưu điểm lớn nhất của LeMat Revolver vẫn là việc nó được trang bị ổ đạn 9 viên. Theo những người đã trải nghiệm, LeMat là một loại súng rất kém chất lượng và không thể sử dụng ổn định. Súng Puckle là một khẩu súng lục ổ quay flintlock được vận hành thủ công và là một trong những tổ tiên đầu tiên của súng máy, được chế tạo vào năm 1718 bởi James Puckle, một nhà phát minh, luật sư và nhà văn người Anh. Đó là một khẩu súng trường flintlock thông thường với nòng hình trụ 11 viên, trong đó mỗi phát bắn mới được bắn như trong một khẩu súng lục ổ quay. Punt gun là loại súng shotgun xuất hiện từ những năm 1800, và được sử dụng trong thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20, súng punt được dùng để săn vịt trời với số lượng lớn. Do kích thước quá khổ mà súng này thường được gắn cố định trên thuyền, dẫn tới làm giảm tính cơ động, bên cạnh đó độ giật khi bắn của súng là rất lớn. Một phát bắn của nó có thể giết chết 50 con vịt trời cùng lúc. Một khẩu súng lục, được ngụy trang như một mặt thắt lưng thông thường, sản phẩm này được Đức quốc xã chế tạo nhằm trang bị cho các lực lượng an ninh và tình báo mật như SS và Gestapo nhằm mục đích trang bị vũ khí cho tình báo ngay cả khi đã được lục soát kỹ càng. Mặc dù những chiếc khóa thắt lưng này đã không thể vượt qua giai đoạn phát triển và thử nghiệm, nhưng chúng vẫn là một kỷ vật đáng giá của Thế chiến II.

