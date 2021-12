Những giống gà lạ, đắt "cắt cổ" ở Việt Nam: Đại gia ráo riết lùng

Gà Đông Tảo từ lâu đã được xem là giống gà quý hiếm thuần chủng của Việt Nam, thường được dùng để tiến vua vào thời xa xưa, hiện nay chúng là đặc sản chỉ dành cho những người giàu có. Gà Đông Tảo được ưa chuộng bởi hương vị thịt thơm đặc biệt, mà theo một số người là "như thịt bò", cũng như không có loại gà nào khác có được. Giá trị một con gà Đông Tảo trưởng thành dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, một con gà với hình thức đẹp, đôi chân to, có thể được chào bán với giá 2000 USD (hơn 46 triệu đồng). Trên thế giới tồn tại một giống gà có thịt màu đen rất hiếm gặp. Giống gà này có nguồn gốc từ Indonesia, ở Trung Quốc có tên là “gà kim loại”, ở Việt Nam, nó được gọi là gà “mặt quỷ” bởi có bộ mặt khá hung hăng. Gà mặt quỷ không chỉ có lông, thịt mà mào, mỏ, lục phủ ngũ tạng…cũng màu đen, đến trứng của nó cũng có màu đen. Đây là giống gà được lai tạo từ một loại gen tự nhiên có tên Fibromelanosis, giống gà này có sức đề kháng cao, phù hợp với điều kiện sống ở Việt Nam. Do chi phí chăn nuôi cao và tương đối hiếm nên giống gà này có giá thành rất cao. Ở Việt Nam, giống gà này đã được nuôi và nhân giống tại Bình Dương với giá khoảng 20-30 triệu đồng/con gà trưởng thành. Gà Móng Tiên Phong là một trong những giống gà nội địa hết sức quý hiếm của nước ta. Giống gà này có xuất xứ từ thôn Móng, xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dường như chỉ thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên gà Móng đỏ được nuôi độc nhất tại xã này. Năm 2003, chúng là giống gà nuôi duy nhất được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Bên cạnh đó, gà Móng còn được Viện Chăn nuôi xây dựng dự án bảo tồn gen. Chúng sở hữu chất lượng thịt cực kỳ thơm ngon cho nên được rất nhiều người ưa thích. Hiện giá gà này dao động 150.000 - 180.000 đồng một kg, tức mỗi con cả triệu đồng tùy theo độ tuổi do được nhiều người săn lùng, có khi đặt trước hàng tháng nhưng vẫn không đủ để bán. Giống gà quý tộc Onagadori có nguồn gốc từ thành phố Nankoku, tỉnh Kochi, Nhật Bản. Giống gà này phù hợp với khí hậu không quá nóng hoặc lạnh. Đây là giống gà quý, được nhiều đại gia săn lùng, mặc dù có giá lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Giống gà này là sở hữu chiếc đuôi rất dài, có thể dài tới 7m. Ở Việt Nam, loại gà này đã được nhân giống thành công với bộ đuôi dài hơn 2m sau một năm nuôi dưỡng. Trong đó, chỉ con đực mới có bộ lông đuôi dài. Con mái có ngoại hình không khác gà thường là bao. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

