Bí mật về gà Đông Tảo khiến chúng có giá cả chục triệu đồng

Gà Đông Tảo hay gà Đông Cảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, không nơi nào trên thế giới có. Chúng xuất xứ từ làng Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đặc điểm nổi bật của gà Đông Tảo là cặp chân sù sì, to và hơi thô so với những giống gà khác. Hình dáng rất dũng mãnh, da màu đỏ và có một cái đầu rất oai vệ. Cặp chân của gà trống trông khá to, được bao quanh bởi một lớp vảy xếp không thẳng hàng. Bốn ngón chân chĩa thẳng, chia ra rõ nét, cấu trúc chân mang đến những bước đi vững chắc cho gà dù thân hình cao lớn, bệ vệ đến đâu. Giữa gà Đông Tảo trống và gà mái có sự khác biệt lớn ở phần mào. Với gà trống, mào sụn tương đối ngắn và thun lại với nhau, màu đỏ tía. Về gà mái, mào cũng tương tự nhưng nhỏ hơn khá nhiều. Gà Đông Tảo không chỉ thu hút bởi ngoại hình khác biệt mà còn cả trên bàn ăn từ phương Đông cho đến phương Tây. Chúng được chế biến rất đa dạng, ngon và bổ dưỡng khác xa với vẻ ngoài xấu xí. Đây là giống ăn khỏe, cho năng suất thấp nên chi phí nuôi tốn kém. Chúng khá nhạy cảm nên chăm sóc không cẩn thận sẽ khiến gà dễ mắc bệnh. Gà Đông Tảo không quen nuôi nhốt, thích tự do chạy nhảy nên cần nuôi ở khoảng đất rộng lớn. Cũng vì nguyên nhân đó nên thịt của chúng chất lượng và rất săn chắc. Thông thường giá gà Đông Tảo cao gấp 3-4 lần giống gà khác, tuy nhiên có những con được bán với giá cả chục triệu đồng nhờ được rửa chân bằng hỗn hợp trà và muối, ăn chế độ riêng, sưởi nắng vào thời gian nhất định trong ngày. Một con gà hạng A sẽ có đôi chân vảy thịt, kích thước chân lớn, các hình thức bên ngoài phải hoàn hảo. Ví dụ, trọng lượng phải đặt chuẩn từ 4,5 đến 5 kg và hình thái cao to, oai phong. Ban đầu chúng vốn chỉ được dành để tiến vua, nhưng giờ đây gà Đông Tảo được dùng như một thứ quà đặc sản không phải lúc nào cũng có thể thưởng thức. Không những thế, những con gà Đông Tảo có giá trị cao còn được người nuôi giữ lại để tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp. Sống càng lâu, các đặc điểm của gà sẽ càng phát triển hơn, vì thế một con gà Đông Tảo hạng A có thể sống từ 6-7 năm. Hiện nay loài gà quý hiếm này không chỉ được săn lùng trong nước mà trên thế giới cũng nhiều người sành ăn yêu thích, dù được "hét giá" cao ngất ngưởng thì vẫn luôn có những người sẵn sàng chi tiền.

