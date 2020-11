Những động vật đẹp nhất thế giới khiến bạn không thốt lên lời

Bướm hoàng hôn: là một loài sâu bọ cánh vảy (lepidopteran) độc đáo đầy màu sắc. Bướm đêm hoàng hôn có chiều dài sải cánh tới 11 cm và thường bị nhầm lẫn với những con bướm ngày do màu sắc khá sặc sỡ. Về mặt tâm linh, nhộng của bướm đêm trông giống như một xác chết bao phủ bởi lớp kén và dân bản địa tin rằng con sâu bướm xuất hiện là đại diện cho linh hồn của tổ tiên đã chết của họ. Hổ ( Panthera tigris) là loài mèo lớn nhất và có màu sắc bắt mắt nhất. Chúng có chiều dài tới 3,3 mét và nặng hơn 300 kg. Mỗi loài khác nhau sẽ có những sọc vằn khác nhau, thường là xám, nâu hoặc đen, giúp Hổ ngụy trang Hổ có tuổi thọ lên đến 26 năm, loài hổ Bengal là loài phổ biến nhất ước tính khoảng 2000 con trong khi Hổ Siberi là loài lớn nhất nặng đến 360 kg. Ếch phi tiêu độc sở hữu màu sắc rực rỡ và hoa văn đa dạng. Các chất độc mà chúng tiết ra đang được nghiên cứu trong các thử nghiệm y khoa, chất độc này có các thành phần có thể được sử dụng như thuốc giãn cơ, ức chế sự thèm ăn, và chất kích thích tim. Chim Swallow có một chiếc đuôi tạo thành hai nhánh dài khoảng 16 cm, bộ lông của nó là một hỗn hợp các màu xanh lá cây, màu xanh, và màu tím. Candy Crab – Cua kẹo ( Hoplophrys) thuộc giống đơn bào, dài từ 1.5 cm đến 2 cm và thường sống trên san hô mềm. Nó ngụy trang bằng cách bắt chước màu sắc của san hô, màu sắc thay đổi tùy theo màu sắc của san hô và có thể có màu trắng, hồng, vàng hoặc đỏ. Linh miêu tai đen có đôi tai dài và linh hoạt giúp nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất, kết hợp với chân sau khỏe mạnh giúp nó nhảy vọt vài mét trên không để bắt chim đang bay. Chúng ăn động vật có vú, thường sống ở châu Phi và Trung Đông và một cá thể trưởng thành có thể nặng đến 18 kg. Khỉ Zanzibar Colobus đỏ chỉ sống trên Zanzibar – một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Tanzania. Khỉ Zobibar sống theo nhóm, số lượng lên đến 50 con, với tỷ lệ 1: 2 của con đực đối với con cái. Khỉ Colobus đỏ ăn lá, hạt và hoa mà nó tìm thấy trong rừng, vùng ven biển và đầm lầy. Chúng còn được biết là những kẻ ăn than (củi) để hỗ trợ tiêu hóa. Bồng chanh rừng có phần trên cơ thể màu nâu, đen nhạt, giữa lưng và lông có màu xanh da trời. Hai bên cổ có vệt trắng, má và tai có vệt xanh, ngực và bụng màu vàng óng, chân đỏ tươi. Cáo Fennec có đôi tai to dài tới 15 cm, cặp tai này làm nhiệm vụ điều hoà nhiệt độ cơ thể và định vị được con mồi di chuyển dưới lòng đất. Cáo Fennec là một động vật sống chủ yếu về đêm, săn bắt động vật có vú nhỏ, chim và côn trùng vào ban đêm. Nó có thể sủa, kêu meo, gầm gừ và nhiều hành động đáng yêu khác. Ngoài tự nhiên, kẻ thù không đội trời chung của nó là những con đại bàng cú vì vậy mỗi khi thấy bóng dáng loài chim ăn thịt thì Cáo Fennec thường chui vào hang để ẩn nấp. Cá trạng nguyên là loài cá nước mặn, thường có màu xanh lam, cá đực thì to hơn và có màu sặc sỡ hơn so với các con cái. Chúng được mệnh danh là một trong những loài cá đẹp hàng đầu thế giới hiện nay, được tìm thấy ở khu vực Thái Bình Dương. Màu sắc bên ngoài của loài cá này khá giống với áo của trạng nguyên thời xưa và đây cũng là lý do để chúng có tên là “cá trạng nguyên“ Cứu hộ động vật

