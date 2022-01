Những cuộc “hành quân” vào không gian rầm rộ diễn ra trong năm 2022

Mùa xuân năm 2022, cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ phóng một tên lửa SLS cao 332 foot (101 mét), khởi động cho kỷ nguyên Artemis. Ngoài ra trong nhiệm vụ Artemis 1, một tàu vũ trụ Orion không bánh lái sẽ di chuyển một quãng đường dài 450.000 km để đến quỹ đạo Mặt trăng, sau đó nhanh chóng quay trở lại Trái đất Vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022, SpaceX dự kiến sẽ phóng một tên lửa kích cỡ lớn là "Siêu tên lửa Starship". Nó có thể được tái sử dụng bao gồm các nguyên mẫu Super Heavy Booster 4 và Starship SN20, chiều cao 120 mét - sẽ là tên lửa cao nhất từng được chế tạo. Các tên lửa khác dự kiến cũng thực hiện những chuyến bay đầu tiên của mình vào không gian trong năm 2022 gồm Ariane 6 của Arianespace, New Glenn của Blue Origin, Vulcan Centaur của United Launch Alliance và H3 của Mitsubishi. Sau nhiều lần thất bại vào năm 2019 và 2021, Boeing hiện đang tìm cách để phóng Boeing CST-100 Starliner vào tháng 5 năm 2022. Boeing đang phát triển khoang máy bay này như một phần của Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA. Dường như Boeing đang phải chịu khá nhiều áp lực khi dư luận đổ dồn vào họ để xem liệu công ty này có bị coi là người cuối cùng đạt được tiến bộ trong lĩnh vực vũ trụ với CST-100 Starliner của mình hay không. Vào tháng 4 năm 2020, Rocket Lab đã thực hiện thử nghiệm thành công phương pháp thu hồi tên lửa bằng máy bay trực thăng. Họ dùng một chiếc dù để hãm tốc độ rơi của tầng đẩy tên lửa, còn trực thăng sẽ được dùng để bắt tên lửa và giữ chặt nó. Dự kiến, vào năm 2022 Rocket Lab sẽ sử dụng trực thăng để bắt tầng đầu tiên của một tên lửa Electron rơi giữa không trung để đưa nó trở lại đất liền và tái sử dụng. Công ty Astrobiotic có trụ sở tại Pittsburgh đang có kế hoạch gửi con tàu Peregrine Lunar Lander Peregrine lên Mặt trăng vào một thời điểm nào đó của năm 2022. Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ cũng có kế hoạch đưa tàu đổ bộ Vikram lên Mặt trăng vào năm 2022. Nga dự kiến sẽ gửi con tàu Luna 25, còn được gọi là Luna-Glob-Lander đến vùng cực nam của Mặt trăng vào tháng 7 năm 2022. Nhật Bản sẽ đưa con tàu Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) lên Mặt trăng vào một thời điểm nào đó vào năm 2022. Trong năm 2022, cơ quan vũ trụ châu Âu sẽ đưa tàu thăm dò Rosalind Franklin cùng với tàu đổ bộ Kazachok của Ng lên thám hiểm sao Hỏa. Những chuyến đi lên sao Hỏa khác được dự kiến là đến từ máy bay Curiosity and Perseverance của NASA, máy bay Zhurong của Trung Quốc, còn sứ mệnh InSight của NASA sẽ tiếp tục hoạt động vào năm 2022. Dự kiến vào khoảng tháng 8/2022, tên lửa SpaceX Falcon Heavy của NASA sẽ đưa tàu thăm dò Psyche của NASA lên vũ trụ và bay tới tiểu hành tinh 16 Psyche. Tàu Juno của NASA sẽ thực hiện chuyến bay gần Mặt trăng Europa của sao Mộc vào ngày 29 tháng 9. Tàu Parker, cũng do NASA quản lý sẽ thực hiện 4 lần bay qua Mặt trời vào năm 2022, trước khi tiến gần hơn đến nó. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Mùa xuân năm 2022, cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ phóng một tên lửa SLS cao 332 foot (101 mét), khởi động cho kỷ nguyên Artemis. Ngoài ra trong nhiệm vụ Artemis 1, một tàu vũ trụ Orion không bánh lái sẽ di chuyển một quãng đường dài 450.000 km để đến quỹ đạo Mặt trăng, sau đó nhanh chóng quay trở lại Trái đất Vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022, SpaceX dự kiến sẽ phóng một tên lửa kích cỡ lớn là "Siêu tên lửa Starship". Nó có thể được tái sử dụng bao gồm các nguyên mẫu Super Heavy Booster 4 và Starship SN20, chiều cao 120 mét - sẽ là tên lửa cao nhất từng được chế tạo. Các tên lửa khác dự kiến cũng thực hiện những chuyến bay đầu tiên của mình vào không gian trong năm 2022 gồm Ariane 6 của Arianespace, New Glenn của Blue Origin, Vulcan Centaur của United Launch Alliance và H3 của Mitsubishi. Sau nhiều lần thất bại vào năm 2019 và 2021, Boeing hiện đang tìm cách để phóng Boeing CST-100 Starliner vào tháng 5 năm 2022. Boeing đang phát triển khoang máy bay này như một phần của Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA. Dường như Boeing đang phải chịu khá nhiều áp lực khi dư luận đổ dồn vào họ để xem liệu công ty này có bị coi là người cuối cùng đạt được tiến bộ trong lĩnh vực vũ trụ với CST-100 Starliner của mình hay không. Vào tháng 4 năm 2020, Rocket Lab đã thực hiện thử nghiệm thành công phương pháp thu hồi tên lửa bằng máy bay trực thăng. Họ dùng một chiếc dù để hãm tốc độ rơi của tầng đẩy tên lửa, còn trực thăng sẽ được dùng để bắt tên lửa và giữ chặt nó. Dự kiến, vào năm 2022 Rocket Lab sẽ sử dụng trực thăng để bắt tầng đầu tiên của một tên lửa Electron rơi giữa không trung để đưa nó trở lại đất liền và tái sử dụng. Công ty Astrobiotic có trụ sở tại Pittsburgh đang có kế hoạch gửi con tàu Peregrine Lunar Lander Peregrine lên Mặt trăng vào một thời điểm nào đó của năm 2022. Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ cũng có kế hoạch đưa tàu đổ bộ Vikram lên Mặt trăng vào năm 2022 . Nga dự kiến sẽ gửi con tàu Luna 25, còn được gọi là Luna-Glob-Lander đến vùng cực nam của Mặt trăng vào tháng 7 năm 2022. Nhật Bản sẽ đưa con tàu Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) lên Mặt trăng vào một thời điểm nào đó vào năm 2022. Trong năm 2022, cơ quan vũ trụ châu Âu sẽ đưa tàu thăm dò Rosalind Franklin cùng với tàu đổ bộ Kazachok của Ng lên thám hiểm sao Hỏa. Những chuyến đi lên sao Hỏa khác được dự kiến là đến từ máy bay Curiosity and Perseverance của NASA, máy bay Zhurong của Trung Quốc, còn sứ mệnh InSight của NASA sẽ tiếp tục hoạt động vào năm 2022. Dự kiến vào khoảng tháng 8/2022, tên lửa SpaceX Falcon Heavy của NASA sẽ đưa tàu thăm dò Psyche của NASA lên vũ trụ và bay tới tiểu hành tinh 16 Psyche. Tàu Juno của NASA sẽ thực hiện chuyến bay gần Mặt trăng Europa của sao Mộc vào ngày 29 tháng 9. Tàu Parker, cũng do NASA quản lý sẽ thực hiện 4 lần bay qua Mặt trời vào năm 2022, trước khi tiến gần hơn đến nó. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.