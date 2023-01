Những chú mèo kỳ lạ cứ ngỡ chỉ có trong truyện tranh

1. Mèo 6 tai: Loài mèo có hình dáng kỳ lạ ngỡ như chỉ có trong truyện tranh này hoàn toàn tồn tại. Chú mèo bị chủ bỏ đi vì cho rằng ngoại hình của nó có thể là điềm không may, sau đó nó đã được một bác sĩ ở Hà Nội nhận nuôi. Chú mèo này màu xám tro và có đến 6 chiếc tai. Hai tai lớn của mèo vẫn như những con mèo khác. Tuy nhiên, chú mèo này lại có thêm 4 chiếc tai xinh xinh mọc phía trước tai lớn. 2. Mèo không mắt: Chú mèo xù màu xám này có tên là Brock, xuất thân từ nước Mỹ xa xôi, nhưng đã có một thời sống ở Việt Nam. Chủ nhân của chú là ông bà Kelly. Ông bà Kelly cho biết, Brock chính là “Món quà của Chúa” ban tặng. Brock tuy không có mắt nhưng chú lại vô cùng tinh nhanh, chú vẫn có sự nhạy bén của một chú mèo. Mỗi khi có người lạ đến là Brock chui ngay vào gầm giường. 3. Mèo có cánh: Có tới 2 chú mèo có đôi cánh thiên thần đặc biệt ở trên lưng và cả 2 đều được phát hiện tại Trung Quốc. Cả 2 chú mèo này sinh ra đều bình thường nhưng khi lớn lên chúng đều phát triển một bộ phận lạ ở 2 bên thân. Các chuyên gia về gen cho rằng, đôi cánh mọc thêm của những chú mèo này là hoàn toàn vô hại, không hề gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thói quen sinh hoạt của chúng. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do một khuyết tật nào đó về gen di truyền. 4. Mèo không mặt: Bé mèo Chase sinh ngày 1 tháng 5 năm 2005, khi mới 4 tuần tuổi đã gặp phải một tai nạn thương tâm lấy mất khuôn mặt của Chase. Dù đã được cứu chữa nhiệt tình nhưng Chase vẫn không lấy lại được khuôn mặt của mình. Khuôn mặt hiện tại của Chase người ta chỉ có thể thấy được đôi mắt to tròn. Hàng ngày Chase phải được nhỏ thuốc bảo vệ thường xuyên vì mắt nó luôn chảy mủ. Trang Facebook tên "Chase No Face" của chú mèo này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như những lời động viên dành cho nó. Điều này giúp cho Chase và chủ nhân của mình luôn vui vẻ, lạc quan. 5. Chú mèo có 2 mặt: Bé mèo 2 mặt được sinh ra tại Charleston, phía Tây Virginia, Mỹ và đã được mang tới bệnh viện thú y sau khi được sinh ra khi mà mẹ của nó từ chối chăm sóc nó. Mỗi khuôn mặt của bé mèo này đều có đầy đủ bộ phận riêng biệt: 2 mũi, 2 miệng và 4 mắt. Do hình dáng kỳ quặc nên em mèo được chủ đặt tên là Two Face - 2 mặt. Hiện tại thì bé mèo 2 mặt vẫn đang sống bình thường và có vẻ khỏe mạnh, nhưng sự thật là những con mèo như này khó mà sống lâu được. >>>Xem thêm video: Cận cảnh sản phẩm linh vật mèo hút khách trước thềm Quý Mão 2023. Nguồn: Kienthucnet.

