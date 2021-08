Kỳ lạ quốc gia tí hon: Chỉ 33 công dân, gồm cả... chó mèo

Nếu ai đặt chân tới vùng sa mạc gần thành phố Virginia, Nevada, Mỹ, rất dễ để nhìn thấy tấm biển kỳ lại "Chào mừng tới Cộng hòa Molossia, một đất nước độc lập có chủ quyền. Kể từ cột mốc này, bạn không còn đứng trên lãnh thổ nước Mỹ". Cộng hòa Molossia được thành lập năm 1977, diện tích khoảng 85km2 và chỉ có hơn 30 công dân sinh sống (bao gồm một vài con chó và mèo). Cộng hòa Molossia được xem là một micronation, “quốc gia” không chính thức với chủ quyền tự xưng và không được chính phủ các nước trên thế giới công nhận. Họ tự tập hợp thành một cộng đồng và tự đề ra luật lệ của riêng mình. "Tổng thống" của Molossia là Kevin Baugh. Ông và người bạn James Spielman đã nảy ra sáng kiến thành lập quốc gia của riêng họ sau khi xem bộ phim "The Mouse that Roared" (Tạm dịch: Khi con chuột cất tiếng gầm). Hiện Spielman không tham gia vào Molossia. Ngày 27/5/2017, Molossia kỷ niệm 40 năm thành lập dưới thời “tổng thống” Kevin Baugh. Molossia có cờ và quốc huy riêng, có hệ thống tiền tệ riêng, luật pháp độc lập dù nằm trong bang Nevada, Mỹ. Thậm chí "quốc gia" này còn có tòa nhà chức năng để phục vụ du khách tới tham quan. Tiền tệ của Molossia được làm từ xèng của các sòng bạc. Tuy nhiên, chúng được đính hình Tổng thống và biểu tượng của quốc gia ở hai mặt. Khi không xuất hiện trên cương vị Tổng thống Molossia, ông Baugh là trung sĩ hạng nhất đã về hưu của quân đội Mỹ, từng làm việc trong bộ phận nhân sự của lực lượng National Guard của bang Nevada. Đệ nhất phu nhân Adrianne hiện làm giám đốc marketing cho một sòng bài tại Nevada, bà cũng luôn tạo ra sức ảnh hưởng để cộng đồng ý thức tới sự phát triển của Molossia. Tổng thống Baugh và đệ nhất phu nhân Adrianne thường trực tiếp dẫn các du khách đi thăm thú “quốc gia” của mình. Tính tới trước 4/7/2017, Molossia đã đón 109 khách quốc tế, cao hơn lượng khách cả năm 2016 (101 du khách). "Tôi đặt mục tiêu đón 200 khách vì Molossia đang chạy đua với Nauru, đảo quốc tí hon nằm ngoài vùng biển tây Thái Bình Dương. Cảm giác rất tuyệt nếu du lịch Molossia vượt trội hơn cả một đất nước được Liên hợp quốc công nhận", ông Baugh kỳ vọng. Ông Baugh cho rằng gia đình mình là những công dân có hai quốc tịch, họ vẫn thực hiện đầy đủ những hoạt động của công dân Mỹ như bầu cử hay đóng thuế. Họ không cố gắng gây rắc rối vì chính quyền vẫn coi gia đình Baugh là công dân Mỹ. Molossia đặt mục tiêu chuyển sang tiêu thụ năng lượng mặt trời để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mời độc giả xem video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: THDT.









Nếu ai đặt chân tới vùng sa mạc gần thành phố Virginia, Nevada, Mỹ, rất dễ để nhìn thấy tấm biển kỳ lại "Chào mừng tới Cộng hòa Molossia, một đất nước độc lập có chủ quyền. Kể từ cột mốc này, bạn không còn đứng trên lãnh thổ nước Mỹ". Cộng hòa Molossia được thành lập năm 1977, diện tích khoảng 85km2 và chỉ có hơn 30 công dân sinh sống (bao gồm một vài con chó và mèo). Cộng hòa Molossia được xem là một micronation, “quốc gia” không chính thức với chủ quyền tự xưng và không được chính phủ các nước trên thế giới công nhận. Họ tự tập hợp thành một cộng đồng và tự đề ra luật lệ của riêng mình. "Tổng thống" của Molossia là Kevin Baugh. Ông và người bạn James Spielman đã nảy ra sáng kiến thành lập quốc gia của riêng họ sau khi xem bộ phim "The Mouse that Roared" (Tạm dịch: Khi con chuột cất tiếng gầm). Hiện Spielman không tham gia vào Molossia. Ngày 27/5/2017, Molossia kỷ niệm 40 năm thành lập dưới thời “tổng thống” Kevin Baugh. Molossia có cờ và quốc huy riêng, có hệ thống tiền tệ riêng, luật pháp độc lập dù nằm trong bang Nevada, Mỹ. Thậm chí "quốc gia" này còn có tòa nhà chức năng để phục vụ du khách tới tham quan. Tiền tệ của Molossia được làm từ xèng của các sòng bạc. Tuy nhiên, chúng được đính hình Tổng thống và biểu tượng của quốc gia ở hai mặt. Khi không xuất hiện trên cương vị Tổng thống Molossia, ông Baugh là trung sĩ hạng nhất đã về hưu của quân đội Mỹ, từng làm việc trong bộ phận nhân sự của lực lượng National Guard của bang Nevada. Đệ nhất phu nhân Adrianne hiện làm giám đốc marketing cho một sòng bài tại Nevada, bà cũng luôn tạo ra sức ảnh hưởng để cộng đồng ý thức tới sự phát triển của Molossia. Tổng thống Baugh và đệ nhất phu nhân Adrianne thường trực tiếp dẫn các du khách đi thăm thú “quốc gia” của mình. Tính tới trước 4/7/2017, Molossia đã đón 109 khách quốc tế, cao hơn lượng khách cả năm 2016 (101 du khách). "Tôi đặt mục tiêu đón 200 khách vì Molossia đang chạy đua với Nauru, đảo quốc tí hon nằm ngoài vùng biển tây Thái Bình Dương. Cảm giác rất tuyệt nếu du lịch Molossia vượt trội hơn cả một đất nước được Liên hợp quốc công nhận", ông Baugh kỳ vọng. Ông Baugh cho rằng gia đình mình là những công dân có hai quốc tịch, họ vẫn thực hiện đầy đủ những hoạt động của công dân Mỹ như bầu cử hay đóng thuế. Họ không cố gắng gây rắc rối vì chính quyền vẫn coi gia đình Baugh là công dân Mỹ. Molossia đặt mục tiêu chuyển sang tiêu thụ năng lượng mặt trời để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mời độc giả xem video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: THDT.