Những bí mật gây sốc được cất giấu trong kim tự tháp Ai Cập

Chúng ta thường cho rằng, bên trong kim tự tháp có thể sẽ ẩn chứa một kho báu vô giá hay những bí ẩn về nền văn minh cổ đại, cũng có thể là những chiếc bẫy chết người. Nhất là khi cuộc thám hiểm lăng mộ của vị pharaoh Tutankhamun vào năm 1922 đã thu được đầy những kho báu đặc biệt, bao gồm chiếc mặt nạ bằng vàng, ngai vàng, đôi dép bằng vàng quý giá của Tutankhamun. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lăng mộ hoàng gia Ai Cập nào cũng chứa những món đồ sang trọng như vậy. Ví dụ như Đại kim tự tháp Giza và một số kim tự tháp cổ khác tại Ai Cập lại chứa những món đồ bồi táng khá khiêm nhường so với những lăng mộ xây dựng sau này. “Những kim tự tháp lớn nhất lại chôn theo đồ bồi táng khá đơn giản. Hầu hết trong số này đã bị cướp bóc từ nhiều thế kỷ trước nhưng may mắn vẫn còn một số lăng mộ hoàng gia tương đối nguyên vẹn, có thể cho chúng ta khám phá kho báu mà chúng đang cất giữ”, Wolfram Grajetzki, một nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học London, Anh cho biết.Kim tự tháp của công chúa Neferuptah (sống vào khoảng năm 1800 trước Công nguyên) ở Hawara, cách Cairo khoảng 100km về phía nam được khai quật năm 1956 cũng chứa những món đồ đơn giản. Bên trong có chứa đồ gốm, một bộ quan tài, một số món đồ trang sức cá nhân mạ vàng và một bộ phù hiệu Hoàng gia xác định thân thế của cô với thần Osiris ở thế giới bên kia. Đồ bồi táng của vua Hor (sống vào khoảng năm 1750 trước Công nguyên) cũng tuơng tự như vậy nhưng thi thể của ông lại được bọc trong vải lanh và khuôn mặt được che bằng mặt nạ xác ướp và không đặt trong kim tự tháp. Lăng mộ của nữ hoàng Hetepheres – mẹ của Khufu (pharaoh đã xây dựng Đại kim tự tháp) được xây dựng tỉ mỉ hơn một chút với một chiếc giường và hai chiếc ghế trang trí bằng vàng, đồ gốm, công cụ bằng đồng thu nhỏ. Tại lăng mộ của vua Sekhemkhet (2611 TCN – 2605 TCN), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 21 chiếc vòng tay bằng vàng, một cây quyền trượng và nhiều món đồ trang sức bằng vàng khác. Dù ấn tượng là vậy, chỗ này chỉ là một phần nhỏ so với sự giàu sang của những món đồ bồi táng được tìm thấy trong lăng mộ Tutankhamun. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, dù họ không tìm được nhiều đồ bồi táng nhưng bên trong những kim tự tháp này lại chứa những văn tự mà các kim tự tháp sau này không có được. Những văn tự này vẫn được biết đến với tên gọi chung là văn tự kim tự tháp, có chức năng khiến linh hồn được chôn cất trong này được trở thành ash - linh hồn ở thế giới bên kia mang ý nghĩa lịch sử vô giá. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

