Nhìn lại thiết kế “mỹ miều” của Meizu Zero đẹp khó cưỡng

Meizu Zero hiện được trang bị chip xử lý di động Qualcomm Snapdragon 845 và bộ nhớ LPDDR 4x. Điện thoại này đi kèm với màn hình OLED linh hoạt kích thước 5.99 inch, với cảm biến vân tay được tích hợp bên dưới và được phủ một lớp kính cong 2.5D bên trên. Mặt lưng của Meizu Zero, bạn sẽ thấy được một hệ thống camera kép với cảm biến sắp xếp theo chiều dọc như Meizu 16. Bên dưới hệ thống này là một đèn flash hình tròn rất đặc trưng của Meizu. Meizu Zero sở hữu thiết lập camera kép 12MP Sony IMX380 f/1.8 OIS + 20MP Sony IMX350 f/2.6, tương tự như Meizu 16. Meizu Zero có một camera selfie 20 megapixel được đặt lên phần trán và các loa thoại sẽ không xuất hiện. Meizu đang sử dụng công nghệ âm thanh màn hình mSound 2.0 để thay thế hoàn toàn công nghệ âm thanh truyền thống trên chiếc điện thoại này. Meizu Zero sẽ có thêm một tai nghe không dây hoàn toàn mới. Tai nghe không dây này sẽ hỗ trợ Bluetooth 5.0 và cũng sẽ sử dụng chip xử lý không dây mới nhất của Qualcomm để cải thiện độ ổn định cùng chất lượng âm thanh. Meizu cung cấp cho điện thoại công nghệ sạc không dây nhanh 18W Super Wireless mCharge. Bo mạch sạc cũng đã bổ sung công nghệ "Wireless USB" và khi Meizu Zero được bật, việc truyền dữ liệu không dây có thể được thực hiện để thay thế cáp dữ liệu truyền thống. Ngoài ra, do thân máy được thiết kế không có lỗ nào cả nên Meizu Zero cũng sẽ không có khe cắm thẻ SIM. Do đó, điện thoại di động sử dụng trực tiếp eSIM. Thiết kế "không có lỗ" sẽ được áp dụng cho toàn bộ máy, do đó các nút ở bên thân Meizu Zero cũng được làm là nút phản hồi xúc giác. Meizu Zero sử dụng thân gốm unibody 3D, đường nét của toàn bộ máy sẽ vuông hơn, với màn hình OLED cong tiêu chuẩn. Do đó, hãng muốn sử dụng cái tên Zero để nói lên nhiều thứ mà chiếc điện thoại này sở hữu.

