Nhìn lại những vụ tai nạn thảm khốc của máy bay Boeing

Ngày 27/3/1977: 2 chiếc Boeing 747 của Hãng hàng không KLM (Hà Lan) và Pan Am (Mỹ) đâm vào nhau trên một đường băng đầy sương mù ở Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Máy bay KLM đã khởi hành mà không được phép và đâm vào máy bay của hãng Pan Am khi nó di chuyển trên cùng đường băng. Sai lầm tai hại này đã làm 583 người chết. Ngày 12/8/1985: Một máy bay Boeing 747 của Hãng không Japan Airlines (Nhật Bản) bị đâm ở gần núi Phú Sĩ và làm 520 người chết, sau khi cất cánh từ Tokyo trong chặng bay nội địa. Chiếc máy bay đã bị hỏng ở phần đuôi và từng được sửa sau một vụ tai nạn 7 năm trước đó. Tuy nhiên, việc khắc phục phần hỏng không thành công khiến phần đuôi của chiếc Boeing 747 bị phá hủy, phi cơ mất kiểm soát và gây ra tai nạn Ngày 9/1/2011: Chiếc máy bay Boeing 727 của Iran Air đã bị rơi gần thành phố Orumiyeh, làm 77 người thiệt mang trong tổng số của 105 hành khách và phi hành đoàn. Ngày 20/4/2012: Vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của Bhoja Air tại Islamabad, Pakistan, làm 127 người thiệt mạng. Từ năm 2012-2013, Mỹ và Nhật đã thông báo dừng sử dụng đối với dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner bởi các sự cố liên quan đến khoang nhiên liệu và sự cố về pin của dòng máy bay này. Ngày 8/3/2014: Chiếc máy bay Boeing số hiệu MH370 được cho là chở 239 người gồm hành khách và phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình radar. Toàn bộ số người trên máy bay đều được cho là đã tử nạn. Đến nay, việc tìm kiếm những nguyên nhân liên quan đến vụ rơi máy bay này vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Ngày 16/3/2016, máy bay Boeing 737 của hãng hàng không FlyDubai chở 62 người, trong đó có 4 trẻ em từ Dubai tới thành phố Rostov-on-Don của Nga đã phải hoãn hạ cánh trong nhiều giờ đồng hồ sau nỗ lực tiếp đất không thành. Trong nỗ lực hạ cánh lần 2, máy bay đã va chạm với đường băng và vỡ tan. Vụ tai nạn khiến tất cả 7 thành viên phi hành đoàn và 55 hành khách thiệt mạng. Ngày 16/1/2017, một máy bay chở hàng của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines khởi hành từ Hong Kong đã bị rơi ở Kyrgyzstan làm chết ít nhất 37 người. Máy bay gặp nạn được xác định là chiếc máy bay phản lực thuộc loại Boeing 747. Ngày 15/11/2018 một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air mang số hiệu JT610 cất cánh từ sân bay quốc tế Jakarta, thủ đô Indonesia đã lao xuống biển làm 189 người thiệt mạng. Vụ tai nạn máy bay Boeing737 Max 8 xảy ra ngày10/3/2019 tại Ethiopia khiến 157 người chết đã làm dấy lên những lo ngại về an toàn về dòng máy bay này. Mới đây nhất, Boeing ngày 22/2 xác nhận hàng trăm máy bay dòng 777 của hãng đã ngừng bay trên toàn cầu sau sự cố cháy động cơ của Hãng United Airlines vào ngày 20/2.

