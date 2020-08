Nhìn lại những “siêu phẩm” smartphone đầu tiên thế giới

BlackBerry 850 được công bố vào năm 1999 với độ phân giải màn hình 132x65 pixel, một bàn phím cỡ nhỏ, và có bánh xe lăn để cuộn nội dung. Đây là thiết bị cầm tay đầu tiên của BlackBerry và nó được xếp vào nhóm máy nhắn tin hai chiều, cùng với một vài biến thể khác bao gồm 857, 900, 950, 957 và 962. BlackBerry 5810 là một trong những thiết bị đầu tiên chạy trên nền Java, được tích hợp chức năng gọi điện thoại nhưng phải cắm thêm tai nghe. Nó ra mắt năm 2002, hướng đến doanh nghiệp thay vì người tiêu dùng. BlackBerry 6710 là một trong những thiết bị thuộc series 6000, cũng ra mắt năm 2002. Nó còn là một trong những thiết bị đầu tiên tích hợp chức năng gọi điện thoại (không cần cắm tai nghe) và có màn hình đơn sắc cỡ lớn, độ phân giải 160x160 pixel. BlackBerry 6210 được công bố năm 2003, cùng với 6220, 6230 và 6280. Nó cũng được tích hợp chức năng gọi điện thoại nhưng có màn hình đơn sắc cỡ trung thay vì cỡ lớn như các thiết bị ra mắt một năm trước đó. BlackBerry 6210 là thiết bị khá phổ biến, khi mà vào thời điểm này, người ta bắt đầu sử dụng email ở khắp mọi nơi. BlackBerry 7290 là một trong những thiết bị thuộc series 7000, ra mắt năm 2003 và 2004. Đây là những mẫu BlackBerry màn hình màu đầu tiên, với màn hình cỡ trung, độ phân giải 240x160 hoặc 240x240. Series 7100 có nhiều mẫu, tất cả đều có bàn phím mà BlackBerry gọi là SureType. Khác với bàn phím QWERTY truyền thống, bàn phím SureType cũng có bố cục QWERTY nhưng mỗi nút bấm lại có 2 ký tự, giúp thiết bị trở nên mỏng hơn nhiều. Các mẫu BlackBerry thuộc series 8700 được giới thiệu vào năm 2005/2006, với nhiều tính năng dành cho người tiêu dùng hơn nữa, như màn hình tốt hơn chẳng hạn. Chúng có màn hình cỡ lớn, 320x240, độ sâu màu 65K. Bàn phím QWERTY đưa thiết kế dày dặn trở lại như ban đầu. BlackBerry Pearl là mẫu BlackBerry đầu tiên không còn bánh xe lăn để điều hướng trên màn hình. Thay vào đó, nó sử dụng một viên bi nhỏ (gọi là trackball) nằm phía trên bàn phím SureType nhỏ gọn, và viên bi này chính là thứ đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều hướng trên thiết bị. 8100 là mẫu Pearl đầu tiên, có camera 1.3-megapixel, hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 8GB, nhạc chuông tuỳ biến, và có trình chơi đa phương tiện. BlackBerry Curve ra mắt lần đầu vào năm 2007 với mẫu 8300. Có một vài biến thể khác, nhưng hầu hết đều có camera 2-megapixel, trackball như dòng Pearl, và màn hình 320x240. So với các dòng BlackBerry trước đây, Curve có màn hình độ phân giải cao hơn, cùng nhiều tính năng bổ sung. Dòng Bold ra mắt lần đầu năm 2008 với mẫu 9000. Nó có thân máy rộng như Curve, với bàn phím QWERTY đầy đủ, cùng với trackball. Bold đã nâng tầm BlackBerry, trở thành một thiết bị cao cấp mà mọi người đều thèm muốn. Chiếc Bold nguyên bản có mặt lưng bằng da, và có lẽ là thiết bị mang tính biểu tượng nhất mà BlackBerry từng sản xuất ra. Mẫu 9000 có màn hình 480x320, camera 2-megapixel, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/g/b và hỗ trợ thẻ nhỏ microSD tối đa 16GB. BlackBerry 8220 Pearl Flip được công bố vào năm 2008 với form factor dạng nắp gập. Nó có màn hình bên trong 240x320 và màn hình ngoài 128x160. Vẫn giữ nguyên trackball như series Pearl, cùng camera 2-megapixel, Pearl Flip có bộ nhớ trong 128MB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 16GB. Chiếc Storm đầu tiên ra mắt năm 2008, với màn hình cảm ứng bấm được, nhưng không có bàn phím QWERTY vật lý. Đây là lần đầu tiên BlackBerry thử sức với một thiết bị cảm ứng hoàn toàn, một xu thế mà iPhone đã mở đầu trước đó. Tuy nhiên, Storm không tạo ra được cơn bão nào. Mẫu Storm 9500 có camera 3.2-megapixel và màn hình 360x480. Nó còn có bộ nhớ trong 1GB. BlackBerry Tour xuất hiện vào tháng 7/2009. Nó có màn hình 480x360, 250ppi, camera 3.2-megapixel, và hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 32GB. Nó cũng có trackball tương tự Curve và Bold. BlackBerry cập nhật dòng Bold vào cuối năm 2009 với mẫu 9700, và một lần nữa vào năm 2010 với mẫu 9650 và 9780. Trackball được thay thế bởi trackpad, độ phân giải màn hình tăng lên 480x360, mật độ điểm ảnh tăng từ 220ppi lên 250ppi. Dù trackpad quang học là một cải tiến lớn so với trackball vốn dễ hỏng, nhưng BlackBerry tiếp tục bị đe doạ bởi các thiết bị cảm ứng mạnh mẽ từ các đối thủ và bị người dùng than phiền vì thiếu ứng dụng. BlackBerry tung ra bản cập nhật cho dòng Pearl vào năm 2010, với trackpad lấy từ mẫu Bold mới nhất. Giống chiếc Pearl nguyên bản, 9100 có bàn phím với hai ký tự trên một nút bấm để đảm bảo kích cỡ gọn nhẹ. Mẫu máy này có camera 3.2-megapixel, bộ nhớ trong 2GB, có thể mở rộng tối đa 32GB bằng thẻ nhớ microSD. Chiếc Torch đầu tiên ra mắt năm 2010 với mẫu 9800. Nó có màn hình cảm ứng lớn, 480x640, 250ppi, có thể trượt lên để lộ ra bàn phím QWERTY đầy đủ. Máy còn có camera 5-megapixel và trackpad quang học. Torch được cập nhật vài lần vào năm 2011 với các mẫu 9810, 9850 và 9860, nhưng không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc tăng kích cỡ và độ phân giải màn hình Sau khi cập nhật cho dòng Pearl, BlackBerry cũng cập nhật cho dòng Curve vào năm 2010 với mẫu 9300 tích hợp trackpad quang học lấy từ Torch, cùng camera 2-megapixel hỗ trợ quay video. BlackBerry Curve vẫn khá phổ biến bởi nó gọn nhẹ, đầy đủ chức năng, và là một thiết bị tuyệt vời cho việc nhắn tin. BlackBerry Style ra mắt vào cuối năm 2010 với thiết kế nắp gập. Màn hình bên trong của nó có độ phân giải 360x400, trong khi màn hình ngoài có độ phân giải 240x320. Khi mở ra, người dùng sẽ thấy bàn phím QWERTY đầy đủ, cùng với trackpad quang học. Máy còn có camera 5-megapixel nữa. BlackBerry Bold Touch ra mắt vào mùa hè năm 2011. Nó có trackpad quang học, bàn phím QWERTY đầy đủ và màn hình cảm ứng. Máy còn được tích hợp NFC, camera 5-megapixel, và ở thời điểm ra mắt, nó là chiếc BlackBerry mỏng nhất từng được sản xuất. BlackBerry Z10 là mẫu BlackBerry đầu tiên sử dụng hệ điều hành BB10 mới toanh, ra mắt vào đầu năm 2013. Nó có màn hình 4.2-inch với độ phân giải 1280x768. Máy sở hữu camera sau 8-megapixel và camera trước 2-megapixel, cùng viên pin với thời lượng đàm thoại 10 tiếng. Bên trong máy là vi xử lý lõi kép 1.5GHz và RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa 32GB. BlackBerry Passport ra mắt vào tháng 9/2014 và nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nó có thiết kế lạ mắt với màn hình vuông 4.5-inch, độ phân giải 1440x1440. Passport được trang bị camera sau 13-megapixel, camera trước 2-megapixel, pin 3450mAh, vi xử lý Snapdragon 801 và RAM 3GB. Bàn phím QWERTY vật lý cũng đã tái xuất trên Passport. BlackBerry Classic ra mắt vào tháng 12/2014, mang lại thiết kế quen thuộc của Bold - một trong những thiết bị BlackBerry được mọi người biết đến và yêu thích nhất. Classic có màn hình 3.5-inch, độ phân giải 720x720, camera sau 8-megapixel và camera trước 2-megapixel. Máy có RAM 2GB, vi xử lý 1.5GHz, nhưng điểm thu hút chính của thiết bị này - ngoài bàn phím QWERTY vật lý - là nó cho phép người dùng tải về các ứng dụng Android bên cạnh các ứng dụng native của BlackBerry. Bốn tháng sau khi BlackBerry Classic xuất hiện, một thiết bị thuần cảm ứng khác ra mắt là BlackBerry Leap. Leap là sản phẩm hợp tác với Foxconn, nhằm mang đến thị trường một thiết bị cảm ứng giá rẻ. Máy có màn hình 5-inch, độ phân giải 1280x720, camera sau 8-megapixel, camera trước 2-megapixel, vi xử lý 1.5GHz và RAM 2GB. Nó có hai màu trắng, đen, và là thiết bị BB10 cuối cùng được sản xuất. Chiếc điện thoại BlackBerry đầu tiên của TCL - KeyOne - đã đánh gục các fan BlackBerry truyền thống. Nó vẫn chạy Android, nhưng - không như Priv - sở hữu bàn phím cố định nằm ngay bên dưới màn hình. Thân máy là sự kết hợp giữa bộ khung kim loại và mặt lưng hoạt tiết nhám mềm mại. Viên pin 3500 mAh cung cấp thời gian sử dụng lên tới 2 ngày.

