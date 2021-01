Nhìn lại những đám đưới đình đám của làng game Việt năm 2020

Vào tháng 11/2020 Xemesis - " streamer giàu nhất Việt Nam" và hot girl Xoài Non đã chính thức nên duyên vợ chồng khi tổ chức lễ cưới siêu khủng tại Vinpearl Luxury Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện tại ở Sài Gòn. Chàng streamer cũng đã chịu thay đổi, biến chiếc xế hộp BMW i8 được cho là có giá hơn 7 tỷ đồng của mình thành xe hoa để đón nàng Xoài về dinh. Streamer Xemesis (Hiếu Nghiêm) là một trong 4 chàng trai của nhóm Tứ hoàng streamer bao gồm Độ Mixi, PewPew, Viruss được mọi người vô cùng yêu thích và ủng hộ. Sau khi công bố đính hôn cùng Xoài Non vào khoảng cuối năm 2019, đã có rất nhiều nghi ngờ và lo lắng được đặt ra khi cặp đôi chênh lệch tới tận 13 tuổi. Mới đây, PewPew cũng đã chia sẻ chính thức hình ảnh nắm tay cô bạn gái Hồng Nhật đính kèm theo nhẫn cưới. Điều này giống như thay cho một lời khẳng định, nam streamer đã cầu hôn thành công và sẽ sớm có đám cưới thế kỷ. PewPew là một trong số ít những streamer duy trì được sức ảnh hưởng từ xưa đến nay trong cộng đồng game Việt. Và sự kiện này chính là niềm vui lớn nhất trong lòng người hâm mộ bởi từ rất lâu rồi PewPew mới chịu công khai bạn gái. Thảo Nari (Ma Hương Thảo) hiện đang là nữ streamer nổi bật nhất trên tự game Liên Quân Mobile với lượng người theo dõi lên đến cả triệu người. Không để cho người hâm mộ mong ngóng, Thảo Nari đã đăng tải bức ảnh cưới đầy hạnh phúc bên người bạn đời. Đám cưới đã được tổ chức tại quê nhà Tuyên Quang của nữ streamer vào ngày 22/12 vừa qua. Ông xã của cô kém cô 1 tuổi và hiện đang làm DOP, anh chàng là người luôn đứng sau âm thầm, yêu thương, ủng hộ công việc hiện tại của vợ. Gao Bạc và Cô Ngân TV là những streamer cực kỳ nổi tiếng trong làng Free Fire. Gao Bạc có kênh YouTube đạt 2,24 triệu sub, Cô Ngân TV cũng không kém cạnh khi có tới 1,24 triệu lượt theo dõi. Sau 3 năm yêu nhau, Gao Bạc và Cô Ngân TV đã tiến tới hôn nhân, quyết định về chung nhà. Được biết, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào giữa năm 2021. Ảnh: Facebook nhân vật

