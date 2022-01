Nhặt đá đem về chơi, chàng trai bất ngờ phát tài trong nháy mắt

Trong một lần đi dạo bên hồ, chàng trai đã nhìn thấy một viên đá có vẻ đẹp đặc biệt. Sau một hồi cầm nó chụp ảnh, anh ta quyết định giữ nó lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên, khi mang về nhà cho một người trong nhà rất sành sỏi và thích sưu tầm rất nhiều loại đá quý xem anh lập tức chúc mừng chàng trai vì đã nhặt được cả đống tiền. Quả thực viên đá có vẻ ngoài với các viên đá, sỏi thông thường. Viên đá chủ yếu có màu trắng trong, một vài chỗ có màu sẫm. Bề mặt của nó trơn, nhẵn, đôi chỗ lõm. Người này cho biết viên đá chính là một loại mã não thô, cũng là loại có giá trị cao trên thị trường. Giá của loại đá mã não có màu sắc quý hiếm, ít bị nhiễm tạp chất có thể lên tới 2.000 NDT/gram tùy thời điểm (hơn 7 triệu VND/gram). Mã não là một dạng biến thể vi kết tinh của thạch anh (silica), chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng. Điều này khiến cho mã não đa số có chất lượng ngọc, ngoài ra chất đá mã não rất dai do vậy khi được chế tác sẽ cho bề mặt cực kỳ bóng, mịn, và bền. Trải qua các thời kỳ văn hóa cổ đại như thời chiếm hữu nô lệ, thời phong kiến cho tới thời hiện đại ngày nay. Giai đoạn đầu đá mã não chủ yếu được sử dụng như một loại bùa để cầu nguyện, chống lại các tai ương cho con người như thiên tai, dịch bệnh. Trong thời hiện đại ngày nay đá mã nào được sử dụng với ý nghĩa phổ biến là bảo vệ người sử dụng, mang lại điều may mắn và giúp con người trở nên năng động, tự tin hơn. Về mặt phong thủy đá mã não có tác dụng hỗ trợ chữa lành các vết thương liên quan tới da, cụ thể là các vết dị ứng hoặc do bị côn trùng đốt. Đeo vòng làm bằng đá mã nào sẽ giúp hỗ trợ đường tiêu hóa và các cơ quan như ruột, dạ dày tốt hơn. Mã não đã được con người biết đến và sử dụng ngay từ thuở sơ khai của loài người trong rất nhiều lĩnh vực như trang sức, điêu khắc, dụng cụ sinh hoạt, tôn giáo, tâm linh… Đặc biệt, ngày nay mã não còn được ứng dụng vào trong phong thủy. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng đá mã não thô có đặc trưng là màu sáng, vì vậy không có mã não đen trong tự nhiên. Trong thạch học trị liệu, người ta tin rằng mã não làm tăng tiềm năng, giúp điều trị bệnh ho lâu ngày và bệnh ở vùng họng; khi được đặt lên trán và ngực nó còn hỗ trợ chữa các bệnh như cảm, hạ sốt và giảm đau hiệu quả. Đồng thời hỗ trợ làm giảm co giật, chống lại sự sợ hãi, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh nhiễm khuẩn và bệnh ở dạ dày. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

Trong một lần đi dạo bên hồ, chàng trai đã nhìn thấy một viên đá có vẻ đẹp đặc biệt. Sau một hồi cầm nó chụp ảnh, anh ta quyết định giữ nó lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên, khi mang về nhà cho một người trong nhà rất sành sỏi và thích sưu tầm rất nhiều loại đá quý xem anh lập tức chúc mừng chàng trai vì đã nhặt được cả đống tiền. Quả thực viên đá có vẻ ngoài với các viên đá, sỏi thông thường. Viên đá chủ yếu có màu trắng trong, một vài chỗ có màu sẫm. Bề mặt của nó trơn, nhẵn, đôi chỗ lõm. Người này cho biết viên đá chính là một loại mã não thô , cũng là loại có giá trị cao trên thị trường. Giá của loại đá mã não có màu sắc quý hiếm, ít bị nhiễm tạp chất có thể lên tới 2.000 NDT/gram tùy thời điểm (hơn 7 triệu VND/gram). Mã não là một dạng biến thể vi kết tinh của thạch anh (silica), chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng. Điều này khiến cho mã não đa số có chất lượng ngọc, ngoài ra chất đá mã não rất dai do vậy khi được chế tác sẽ cho bề mặt cực kỳ bóng, mịn, và bền. Trải qua các thời kỳ văn hóa cổ đại như thời chiếm hữu nô lệ, thời phong kiến cho tới thời hiện đại ngày nay. Giai đoạn đầu đá mã não chủ yếu được sử dụng như một loại bùa để cầu nguyện, chống lại các tai ương cho con người như thiên tai, dịch bệnh. Trong thời hiện đại ngày nay đá mã nào được sử dụng với ý nghĩa phổ biến là bảo vệ người sử dụng, mang lại điều may mắn và giúp con người trở nên năng động, tự tin hơn. Về mặt phong thủy đá mã não có tác dụng hỗ trợ chữa lành các vết thương liên quan tới da, cụ thể là các vết dị ứng hoặc do bị côn trùng đốt. Đeo vòng làm bằng đá mã nào sẽ giúp hỗ trợ đường tiêu hóa và các cơ quan như ruột, dạ dày tốt hơn. Mã não đã được con người biết đến và sử dụng ngay từ thuở sơ khai của loài người trong rất nhiều lĩnh vực như trang sức, điêu khắc, dụng cụ sinh hoạt, tôn giáo, tâm linh… Đặc biệt, ngày nay mã não còn được ứng dụng vào trong phong thủy. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng đá mã não thô có đặc trưng là màu sáng, vì vậy không có mã não đen trong tự nhiên. Trong thạch học trị liệu, người ta tin rằng mã não làm tăng tiềm năng, giúp điều trị bệnh ho lâu ngày và bệnh ở vùng họng; khi được đặt lên trán và ngực nó còn hỗ trợ chữa các bệnh như cảm, hạ sốt và giảm đau hiệu quả. Đồng thời hỗ trợ làm giảm co giật, chống lại sự sợ hãi, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh nhiễm khuẩn và bệnh ở dạ dày. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT