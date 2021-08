Nhặt cục sắt trên núi, nhảy cẫng sung sướng nhận ra là khối vàng

Sau khi rửa sạch " cục sắt" với nước, dáng vẻ thực sự của nó đã hiện ra khiến người đàn ông nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hóa ra đây là một cục vàng cực lớn. Ngay sau đó, người đàn ông lập tức mang món đồ quý giá này đi tìm chuyên gia giám định. Kết quả cho thấy đây là khối vàng tự nhiên hay còn gọi gold nugget, vốn có giá trị vô cùng cao.Vàng là một kim loại quý hiếm, với công thức hóa học là Au. Vàng được sử dụng làm nguyên liệu tinh chế các loại trang sức đắt tiền hoặc được đúc miếng làm tài sản tích trữ. Theo ước tính, trên toàn thế giới chỉ có khoảng 19 mét khối vàng. Do đó, đây là kim loại vô cùng quý. Kim loại này có ở dạng quặng hoặc hạt trong đá và trong các mỏ bồi tích và là một trong số kim loại đúc tiền. Vàng được dùng làm một tiêu chuẩn tiền tệ ở nhiều nước và cũng được sử dụng trong các ngành trang sức, nha khoa và điện tử. Mã tiền tệ ISO của nó là XAU. Vàng nguyên chất quá mềm không thể dùng cho việc thông thường nên chúng thường được làm cứng bằng cách tạo hợp kim với bạc, đồng và các kim loại khác. Vì tính dẫn điện tuyệt vời, tính kháng ăn mòn và các kết hợp lí tính và hóa tính mong muốn khác, vàng nổi bật vào cuối thế kỷ 20 như là một kim loại công nghiệp thiết yếu. Vàng đã được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới như một phương tiện chuyển đổi tiền tệ. Thông qua các công cụ tiền giấy có thể quy đổi thành vàng bằng cách lập ra bản vị vàng, theo đó tổng giá trị tiền được phát hành được đại diện bởi một lượng vàng dự trữ. Để phân biệt chất lượng vàng, thông thường người ta còn dựa vào tuổi vàng hay còn gọi chất lượng vàng. Loại vàng 10 tuổi là loại vàng tốt nhất, hầu như không lẫn tạp chất (tỷ lệ chỉ 0.01%). Vàng 9 tuổi là loại vàng có tỷ trọng vàng chiếm 90% trọng lượng. Cả hai loại vàng trên đều có chung tên gọi là vàng 24K, nhưng đương nhiên là giá thành của loại vàng 10 tuổi sẽ cao hơn hẳn so với vàng 9 tuổi. Ngoài hai loại trên, vàng còn được phân biệt thành các loại tuổi: 7 tuổi rưỡi và 7 tuổi, gọi chung là vàng 18K với hàm lượng tạp chất chiếm lần lượt từ 25% đến 30%. Loại vàng cuối cùng được xác định là vàng 6 tuổi, với hàm lượng kim loại khác chiếm gần 50%, gọi là vàng 14%. Tuy nhiên, số lượng vàng trên thế giới là hữu hạn và việc sản xuất không gia tăng so với nền kinh tế thế giới. Ngày nay, sản lượng khai thác vàng đang sụt giảm. Vì vậy cục vàng mà người đàn ông nhặt được vô cùng giá trị. Sau khi có được kho báu "từ trên trời rơi xuống", người đàn ông đã mang nó đi đổi lấy một chiếc xe hơi mới và cất phần còn lại làm của để dành. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới/Nguồn: VTC News.

