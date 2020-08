Nhan sắc thuở mới vào nghề khó nhận ra của các nữ streamer Việt

Trang Chuối đang là một trong những cái tên đình đám nhất trong làng stream Việt hiện tại. So với thuở mới vào nghề, nhan sắc của cô nàng hiện tại rõ ràng đã thăng cấp rõ rệt, với gương mặt thanh tú và trẻ trung, sang chảnh hơn rất nhiều. So sánh với sự hoàn hảo từ vóc dáng cho tới nhan sắc của cô nàng hiện tại đúng là một sự khác biệt lớn Mặc dù mới vào nghề chưa lâu, nhưng cô đã tạo ra được một cộng đồng fans đông đảo sau khi tham gia hàng loạt clip hài triệu view trên mạng xã hội. Như Hexi sở hữu gương mặt khá ưa nhìn ngay từ khi chưa nổi tiếng, tuy nhiên nữ streamer khi đó ưa thích hình tượng nghiêm túc hơn. Trái ngược hẳn với hiện tại, cô nàng rất biết cách "gây thương nhớ" đối với khán giả bằng những hình ảnh quyến rũ. Cô được nhiều fan khen ngợi là nữ streamer sở hữu chiếc sống mũi cao "gây thương nhớ". Trải qua thời gian, nhan sắc của cô nàng Mai Linh Zuto cũng thăng hạng rõ rệt nhờ vào việc thay đổi gu thời trang, kiểu tóc và phong cách trang điểm. Dù đã yên bề gia thất nhưng nữ streamer vẫn gây ấn tượng với nhan sắc cực cuốn hút. Mỗi khi livestream, Mai Linh Zuto lại được đông đảo cộng đồng game thủ Việt hưởng ứng nhờ cách nói chuyện dí dỏm, hài hước, tung hứng vô cùng thoải mái. Khác hẳn với nhiều chị em đồng nghiệp khác, nhan sắc của Kiều Anh Hera ở thời điểm hiện tại cũng không khác biệt quá nhiều so với quá khứ. Kiều Anh là nữ streamer hiếm hoi công khai thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc của Kiều Anh sau khi "động dao kéo" có phần sắc sảo hơn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Những kỷ lục ấn tượng trên đường đua YouTube Việt - Nguồn: VTC NOW

