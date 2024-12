Ngọn núi phun vàng thật mỗi ngày sao không ai dám nhặt?

Tại vùng đất băng giá của Nam Cực, núi lửa Erebus không chỉ là một ngọn núi lửa đang hoạt động mà còn là một kỳ quan địa chất độc nhất vô nhị. Với độ cao 3.794 mét so với mực nước biển, Erebus không chỉ thách thức thiên nhiên mà còn cất giấu những điều kỳ diệu và cả những câu chuyện bi thương. (Ảnh: Explorersweb) Erebus thu hút sự chú ý của các nhà khoa học toàn cầu nhờ khả năng đặc biệt: mỗi ngày, nó phun ra khoảng 80 gram vàng siêu nhỏ dưới dạng bụi mịn, trị giá khoảng 6.000 USD. Những tinh thể vàng này, nhỏ hơn 20 micromet, được phát hiện trong các luồng khí và bụi do núi lửa thải ra.(Ảnh: Kidz Herald) Đáng kinh ngạc hơn, bụi vàng từ Erebus có thể bay xa tới hơn 1.000 km. Tuy nhiên, việc thu gom vàng ở đây gần như bất khả thi do kích thước hạt quá nhỏ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Nam Cực. Không chỉ vàng, Erebus còn phun ra các hạt kim loại quý hiếm khác, biến nó thành một kho báu địa chất quý giá nhưng khó tiếp cận.(Ảnh: Kidz Herald). Magma của Erebus có phản ứng hóa học đặc biệt, khiến dung nham của nó luôn hoạt động liên tục, không ngừng chuyển động trong miệng núi lửa. Đây là một hiện tượng hiếm có, khiến Erebus trở thành mục tiêu nghiên cứu của các nhà địa chất và núi lửa học trên toàn thế giới.(Ảnh: India Today NE) “Erebus không chỉ đặc biệt về mặt hóa học, mà còn là một trong những ngọn núi lửa ít ỏi trên thế giới cho thấy hoạt động dung nham liên tục trong thời gian dài,” nhà khoa học Tamsin Mather từ Anh chia sẻ.(Ảnh: UNILAD Tech) Tuy nhiên, Erebus không chỉ mang đến những điều kỳ thú mà còn khắc sâu một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất của New Zealand. Ngày 28/11/1979, chuyến bay TE 901 của Air New Zealand, trong hành trình bay ngắm cảnh Nam Cực, đã đâm thẳng vào sườn núi, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 257 hành khách và phi hành đoàn.(Ảnh: Britannica) Với dân số chỉ khoảng 3 triệu người vào thời điểm đó, gần như mỗi gia đình ở New Zealand đều có người thân hoặc bạn bè liên quan đến vụ tai nạn. Nguyên nhân được xác định là do lỗi hệ thống định vị trên máy bay, chứ không phải từ phi công. Bi kịch này đã khiến dịch vụ bay du lịch Nam Cực bị dừng lại ngay sau đó.(Ảnh: BBC) Erebus là một biểu tượng đầy mâu thuẫn: vừa là kho báu tự nhiên với bụi vàng kỳ diệu, vừa là nơi ghi dấu nỗi đau của con người. Ngọn núi này gợi nhắc về sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những giới hạn trong khả năng chinh phục của con người.(Ảnh: Vajiram & Ravi) Dù vậy, Erebus vẫn tiếp tục khơi gợi trí tò mò và thôi thúc các nhà khoa học nghiên cứu. Những bí ẩn từ lòng núi lửa này có thể cung cấp thêm nhiều manh mối về cấu tạo và hoạt động của hành tinh xanh, cũng như các điều kiện sinh tồn khắc nghiệt nhất.(Ảnh: The Sun) Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc những ngọn núi được ví như "nhà của các vị thần".

