Niềm tin siêu linh quanh ngọn núi thiêng Shasta

Núi Shasta, nằm trong dãy Cascade ở miền Bắc California, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là một trong những địa điểm linh thiêng và huyền bí nhất trên Trái Đất. (Ảnh: Wikipedia) Với độ cao 4.322 mét, ngọn núi lửa này đã trở thành tâm điểm của nhiều câu chuyện kỳ bí và truyền thuyết linh thiêng. (Ảnh: Tripadvisor) Theo truyền thuyết của các bộ lạc như Shasta, Modoc, Wintun, Atsugewi và Klamath, ngọn núi này là nơi sinh sống của nhiều linh hồn và người giám hộ. Một trong những linh hồn nổi tiếng nhất là Tộc trưởng Skell, người được cho là đã từ trên trời rơi xuống đỉnh núi. Trong cuộc xung đột với các linh hồn nguyên thủy khác từ Địa ngục, Tộc trưởng Skell đã gây ra nhiều vụ phun trào khác nhau trên sườn núi và các vùng lân cận. (Ảnh: The Mountains Are Calling) Núi Shasta cũng là trung tâm của nhiều hiện tượng kỳ bí chưa có lời giải. Một số người tin rằng ngọn núi này có liên quan tới những vật thể bay không xác định (UFO) và thậm chí là căn cứ ngầm bí mật của người ngoài hành tinh. (Ảnh: Record Searchlight) Nhiều du khách đến đây với hy vọng có thể giao tiếp với những thế lực siêu nhiên hoặc tìm kiếm sự bình an tâm linh. (Ảnh: Backcountry Sights) Một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất liên quan đến núi Shasta là câu chuyện về thành phố pha lê Telos, được cho là nằm sâu bên dưới ngọn núi. Theo truyền thuyết, Telos là nơi cư ngụ của một nền văn minh cổ đại với những khả năng siêu nhiên, nơi mọi ước nguyện có thể được thực hiện. Nhiều người tin rằng Telos là cổng vào chiều không gian thứ năm, nơi tiếp cận với nền văn minh ẩn giấu. (Ảnh: Wikipedia) Vào năm 1931, một vụ cháy rừng dữ dội đã quét qua núi Shasta. Theo người dân địa phương, một màn sương bí ẩn không biết từ đâu đã chặn đám cháy lại, tạo thành một đường phân cách hoàn hảo xung quanh nơi ngọn lửa bị uốn cong. Sự kiện này đã làm tăng thêm sự huyền bí và kỳ diệu của ngọn núi. (Ảnh: SFGATE) Dù cho những bí ẩn xung quanh núi Shasta có được giải mã hay không, ngọn núi này vẫn sẽ mãi là một biểu tượng của sự kỳ diệu và huyền bí.(Ảnh: Hike Mt. Shasta) Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc những ngọn núi được ví như "nhà của các vị thần".

