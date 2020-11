Ngoài Vạn Niên Thanh vẫn còn nhiều loại cây cảnh gây chết người

Cây vạn niên thanh có tên khoa học là Dieffenbachia cultivar, thuộc họ ráythân mềm, lá màu xanh đốm trắng, được trồng làm kiểng trong nhà. Tất cả các bộ phận của cây này đều có độc từ rễ tới ngọn. Tuy chưa độc tố nhưng nếu ăn nhầm cây vạn niên thanh, có thể gây ra cảm giác ngứa, đau rát, phù trong miệng và đường tiêu hóa, sùi bọt mép, nôn mửa... chứ chưa ghi nhận trường hợp nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, có rất nhiều loài cây được dùng làm cảnh lại chưa độc tố, chúng ta nên cẩn thận khi tiếp xúc. Cây thế kỷ theo khuyến cáo trên trang Homeguides, nhựa của cây này khá độc, có thể gây kích ứng da nghiêm trọng hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Vật nuôi và kể cả con người tiếp xúc với nhựa cây này có thể bị ngộ độc. Cây vạn tuế là loài cây không nên trồng trong phòng kín vì có thể gây bệnh, ngộ độc, thậm chí tử vong mà bạn không cần phải chạm đến chúng. Riêng vỏ và ngọn cây vạn tuế có chất độc mạnh có thể gây ung thư hay loạn thần kinh mãn tính. Chất độc trong hoa và quả của loại lan chuông này có thể gây tử vong nếu bạn nuốt phải. Cây thông đỏ có trái cây mềm, màu đỏ chín mọng trông rất bắt mắt nhưng chứa hột màu nâu đen có độc tính rất mạnh, đến nay vẫn chưa có thuốc giải loại độc này. Quả của cây anh đào đen có thể khiến người nuốt phải bị mất giọng, rối loạn hô hấp, lên cơn co giật và có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ nếu ăn phải. Trong thân và lá cây Kim Tiền có chứa canxi oxalat, gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu ăn phải. Nặng hơn sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Nhựa cây dính lên mắt cũng ảnh hưởng xấu đến thị lực. Toàn thân Trúc đào đều có chất cực độc Oleandrin, Neriin. Người ta có thể bị ngộ độc do chạm vào cây hoặc nuốt phải. Nhẹ thì gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng thì có thể mất kiểm soát cơ thể, hôn mê. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Quả của cây thơm ổi có chất độc Lantanin alkaloid Hoặc lantadene A gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu và có thể dẫn đến tử vong. Tất cả các bộ phận của cây đỗ quyên đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Tất cả các bộ phận của cây mon kiểng đều có chất độc Calcium oxalate và Asparagine Khi ăn phải sẽ dẫn đến nguy cơ bị bỏng, ngứa rát vùng miệng, niêm mạc ruột. Lá và củ cây ý lan đều có chất độc đường ruột Calcium oxalate. Khi ăn phải loại thực vật này có thể bị ói mửa, bỏng rát bề mặt niêm mạc. Cây chuỗi ngọc bi hay sen đá chuỗi ngọc là cây cảnh có độc vì chứa chất gucosides. Đây là chất rất có hại cho cơ thể con người, nếu vô tình ăn phải sẽ gây mệt mỏi, tiêu chảy, thậm chí là ảnh hưởng đến hô hấp, gây khó thở, điều tiết nhịp tim khó khăn. Cây cảnh 10 loại quả

