Ngắm cây cổ thụ 1.400 năm tuổi vàng rực đẹp đến ngỡ ngàng

Đây là cây bạch quả, còn có tên gọi khác là ngân hạnh 1.400 năm tuổi trong khuôn viên ngôi chùa Gu Guanyin ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là cây thân gỗ, thay lá từ màu xanh sang màu vàng rực vào mùa thu tạo nên một khung cảnh hùng vĩ đến khó tin. Những chiếc lá vàng rụng xuống khiến mặt đất như được trải một tấm thảm khổng lồ vô cùng nổi bật trong khuôn viên nhà chùa. Người ta cho rằng cây bạch quả này được trồng từ thời hoàng đế triều đại nhà Đường (618-907). Bởi vì vẻ ngoài nổi bật, nó được coi là cây bạch quả đẹp nhất thế giới, sớm trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Do lượng khách đến tham quan quá lớn, nên để đảm bảo an ninh khi vào cửa, mọi người phải đặt chỗ trực tuyến. Chỉ có người cao tuổi được ưu tiên vào trước. Những hôm cao điểm khách du lịch phải xếp hàng từ ba đến bốn đồng hồ mới được vào trong đền, và mỗi ngày có khi đền đón khoảng 7.200 lượt khách từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trên thế giới cũng có rất nhiều những cây cổ thụ mang vẻ đẹp tuyệt diệu không thốt lên lời. Trong ảnh là cây đỗ quyên hơn 125 tuổi ở British Columbia, Canada khiến bao người đi qua phải ngơ ngẩn vì sắc hồng rực của nó. Cây tử đằng khổng lồ 144 năm tuổi này nằm tại công viên Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật Bản, không phải là cây tử đằng lớn nhất thế giới nhưng cũng đủ khiến du khách bị choáng ngợp khi tán cây trải rộng trên diện tích 1.990m2 và được trồng từ khoảng năm 1870. Cây thích Nhật Bản được trồng tại công viên Washington, thuộc phía Tây thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ, đẹp rực rỡ tựa mặt trời giữa rừng cây, là một trong những điểm thu hút du khách đến công viên Washington rộng hơn 22.000m2 ngắm cảnh và chụp hình. Cây sồi Nam Cực phủ đầy rêu ở bang Oregon, Mỹ, loài cây sồi này có nguồn gốc từ Chile và Argentina và phát triển mạnh ở vùng Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Cây hoa anh đào ở thành phố Bonn, Đức mỗi năm cứ đến tháng Tư, một con đường tại thành phố Bonn, Đức biến thành một đường hầm hoa anh đào đẹp mê hoặc. Khi đi bộ dưới đường cây này, bạn sẽ có cảm giác khoan khoái và quên đi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống phố thị. Cây sồi 1.500 tuổi ở Charleston, Nam Carolina, Mỹ được biết đến như một câu chuyện cổ tích và là tài sản quý giá của nơi đây. Cây sồi Thiên thần này có chiều cao 20m, đường kính 8,5m và độ che phủ lên tới 1.600m2, nhánh cây dài nhất của nó có chiều dài 56m. hố Bonn, Đức Cây máu rồng (Dragonblood tree) mọc trên quần đảo Socotra, Yemen có hình thù kỳ lạ trông giống như một chiếc ô khổng lồ. Sở dĩ nó có cái tên đáng sợ này là do nhựa cây màu đỏ thẫm giống như màu máu. Cây bạch đàn cầu vồng trên hòn đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ. Loài cây bạch đàn cầu vồng này thay vỏ nhiều lần trong năm. Sau mỗi quá trình thay vỏ, cây lại để lộ ra một lớp màu xanh lá nhạt. Sau đó, lớp vỏ bên trong dần sẫm màu hơn và chuyển thành màu xanh da trời, cam và nâu sẫm trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Đại lộ cây sồi già ở Nam Carolina, Mỹ. Những cây sồi cổ thụ này được trồng từ năm 1790 tại con đường Sixie Plantation, thuộc bang South Carolina, Mỹ.

