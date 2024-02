Ngỡ ngàng sự xuất hiện của UFO trong hàng loạt bức tranh cổ

Một bức bích họa mang tên "Đóng đinh" được vẽ năm 1350, hiện được đặt trên bàn thờ tại tu viện Visoki Decani ở Kosovo, Nam Tư. Hai vật thể ở hai góc trên bức tranh trông rất giống UFO. Bức tranh "Phép màu của tuyết" do họa sĩ Masolino Do Panicale (1383-1440) thực hiện mô tả Chúa Giêsu và Đức mẹ Maria xuất hiện trên những đám mây hình đĩa bay. Bức tranh đang treo tại nhà thờ Santa Maria Maggiore, Florence, Italia. Bức họa có từ năm 700 ở Vatican vẽ cảnh Đức mẹ Maria bên ngôi mộ hình đĩa, lơ lửng trên bầu trời của chúa Giêsu. Bản thảo có từ thế kỷ 12 "Annales Laurissenses" có 2 hình ảnh mô tả cảnh UFO xuất hiện năm 776, trong cuộc bao vây pháo đài Sigiburg của Pháp do người Saxon tiến hành. Theo bản thảo này, khi hai bên đang chiến đấu thì bất ngờ một nhóm đĩa xuất hiện lơ lửng trên đỉnh của nhà thờ. Người Saxon cho rằng, người Pháp đã được các UFO này bảo vệ nên nhanh chóng rút chạy. Trong bức tranh "Truyền tin" của họa sĩ Carlo Crivelli, được treo trong Thư viện Quốc gia London, một đĩa bay đã chiếu một chùm ánh sáng xuống đầu của Đức mẹ Maria, khiến bà mang thai. Trong bức tranh khắc gỗ không rõ niên đại được lưu giữ tại Bỉ này, nhà tiên tri Moses cầm trên tay một bảng điều khiển, ở phía xa là những UFO đang bay lượn. Bức tranh này củng cố giả thuyết của một số nhà nghiên cứu rằng, việc Moses làm cạn nước biển Đỏ tạo đường cho các con chiên đi qua là có thật, được thực hiện bằng các kĩ thuật của người ngoài hành tinh. Trong bức tranh "Đức mẹ Madonna với Thánh Giovannino" được vẽ vào thế kỷ 15, một chiếc đĩa bay đã xuất hiện trên vai Đức mẹ Maria là một đối tượng hình đĩa. Một người đàn ông và một con chó đứng dưới mặt đất nhìn lên chiếc đĩa bay này. Bức tranh này mô tả 2 UFO xuất hiện trên bầu trời Hamburg, Đức ngày 4/11/1697. Hai UFO đã được mô tả như "bánh xe bay phát sáng". Đây là một hình vẽ thời Phục hưng, minh họa việc một UFO xuất hiện ở thành Rome trong cuốn sách "Prodigiorum Liber" của sử gia La Mã Julio Obsequens. Ông mô tả: "Một cái gì đó giống như một loại vũ khí, hoặc tên lửa, xuất hiện với một tiếng ồn lớn từ mặt đất bay lên trời" . Đây là một tấm thảm có tên "Chiến thắng mùa hè" có niên đại từ năm 1538, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Bayerisches ở Đức. Có thể thấy rõ một số đối tượng hình đĩa ở phía trên của tấm thảm. Một bức bích họa thế kỷ 17 từ Nhà thờ Svetishoveli ở Georgia có chi tiết 2 UFO, xuất hiện hai bên chiếc thập giá đóng đinh Chúa Giêsu. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

