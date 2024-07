Ngỡ là rác định vứt đi, ai ngờ lại là 'báu vật' quý giá

Ban đầu, Hankin nhầm " báu vật" quý giá này với thẻ tai của một con cừu và suýt vứt nó đi. Chỉ khi cầm lên mà không đeo găng tay, anh mới nhận ra giá trị của món đồ vì cảm nhận được sức nặng của nó. (Ảnh: MSN) Sau khi được giám định, dải ruy băng vàng này được xác định có niên đại từ năm 1400 đến 1500 trước Công nguyên.(Ảnh: MSN) Hiện tại, Bảo tàng Senhouse ở Maryport, Cumbria, rất muốn trưng bày hiện vật này. (Ảnh: Lake District) Những người phát hiện kho báu như Hankin có thể nhận được phần thưởng, chia cho chủ sở hữu mảnh đất nơi họ tìm thấy kho báu, nhưng phải thông báo cho nhân viên liên lạc tìm kiếm tại địa phương và cảnh sát điều tra trước tiên. (Ảnh: MSN) Trong một trường hợp tương tự, Amanda Johnston, 48 tuổi, đã tình cờ phát hiện một đồng tiền vàng 500 năm tuổi ngay trong vườn nhà mình ở Moneyfields, Portsmouth, Anh. (Ảnh: The Sun) Cô sử dụng máy dò kim loại của con trai để giải trí. Bất ngờ, máy dò phát ra tiếng kêu khi cô đang tìm kiếm và sau khi đào sâu khoảng 8 inch, cô phát hiện ra đồng tiền cổ in hình thiên thần từ thời Henry VII, được ước tính có giá trị ít nhất 2.500 bảng Anh (gần 74 triệu đồng). (Ảnh: The Mirror) Đồng tiền có đường kính 29 mm và nặng 5g, hiện Amanda vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với báu vật này. (Ảnh: Daily Mail) Khám phá này không chỉ mang lại sự bất ngờ cho Amanda mà còn mở ra những cơ hội tìm thấy cổ vật lịch sử ngay trong cuộc sống hàng ngày.(Ảnh: Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

