Ngô Kiến Huy "chơi lớn" sắm dàn PC 70 triệu "màu hường nam tính"

Ngoài vai trò ca sĩ, MC kiêm diễn viên, đối với cộng đồng game thủ trong nước, Ngô Kiến Huy còn được biết đến như một game thủ thứ thiệt. Nam ca sĩ tiết lộ mình có sở thích chơi game từ nhỏ và Liên minh huyền thoại (LMHT) là một trong những tựa game yêu thích của anh chàng. Mới đây, Ngô Kiến Huy khiến không ít người hâm mộ phải bất ngờ với độ chịu chơi khi khoe trên trang cá nhân góc gaming tại gia đáng mơ ước, được anh chuyên dùng để try-hard game Liên Minh Huyền Thoại. Tổng giá trị góc chơi game của chàng Bắp ước tính lên tới 70 triệu đồng. Dàn máy của Ngô Kiến Huy có tên đầy đủ The Black Ops 4 Gaming PC - Let's Call of Duty. Đây là dòng PC Gaming cao cấp với bộ xử lý Core i5-9600K, mainboard Asus ROG Maximus XI Hero Z390, VGA Asus ROG Strix RTX 2070 8 GB OC, 2 thanh RAM Klevv Cras II RGB 8 GB DDR4 3.200 MHz, SSD Samsung 970 EVO 250 GB, tản nhiệt nước Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB... cùng nhiều linh kiện đắt giá khác. Được biết, bộ PC này đã được Ngô Kiến Huy rinh về từ trước đó khá lâu, thiết kế dựa trên trò chơi đình đám Call Of Duty Black Ops 4, cùng màn hình cong ViewSonic VX 2458 (5,1 triệu đồng). Riêng dàn máy này đã có giá trị khoảng 56 triệu đồng. Nam ca sĩ mới đầu tư thêm bộ gaming gear Razer Pink Quartz đi kèm gồm tai nghe, chuột, bàn phím, giá treo hay ghế ngồi với sắc hồng lạ (tổng cộng khoảng 11,15 triệu đồng), được fan đánh giá là "đầy nam tính''. Nick-name của nam ca sĩ trong game cũng mang đậm phong cách hài hước - Thỏ Zui Hok Quạo. Chàng Bắp chuyên chơi ở vị trí Hỗ trợ, và rất ưa thích những vị tướng dạng kéo như Thresh hay Nautilus, thậm chí là vị tướng "ẻo lả'' Taric. Dù là một ngôi sao "đắt show'' trong Vbiz với lịch trình tương đối bận rộn, nhưng nam ca sĩ Ngô Kiến Huy vẫn dành thời gian rảnh cho niềm đam mê LMHT. Anh là bạn thân của diễn viên Huỳnh Phương - Cựu quản lý đội tuyển FTV Esports, đồng thời có mối quan hệ khá gần gũi với những tên tuổi nổi tiếng của làng Esports Việt. Chàng Bắp cũng là người khá am hiểu và đam mê các món đồ công nghệ. Anh hiện sở hữu điện thoại iPhone 11 Pro Max, sắm cho mình loạt phụ kiện công nghệ hiện đại của nhà “Táo khuyết” như tai nghe, đồng hồ thông minh,… Ngoài Ngô Kiến Huy, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng nổi tiếng mê game như ca sĩ Hiền Hồ với tựa game "tủ'' PUBG Mobile, Lam Trường đắm chìm với Võ Lâm Truyền Kỳ,... Bộ PC Gaming chiến mượt Call Of Duty: Black Ops 4 với RTX 2070 | GVN Hades. Nguồn: GearVN

