Nghìn pha biến dạng của sao Hàn bởi sự cố photoshop quá lố

Trong số loạt hình ảnh ấn tượng chụp ra mắt album của 2NE1, từng có một tấm hình mắc lỗi photoshop nghiêm trọng khiến sao Hàn này ''muốn độn thổ''. Trong hình, cô nàng CL có tới… ba chân chỉ vì lỗi của người chỉnh sửa. Nhìn qua thì tấm poster của DIA chẳng có gì bất thường. Thế nhưng nếu nhìn kĩ một chút vào vị trí của Eunice, nhiều người không khỏi hết hồn khi phát hiện cánh tay lạ xuất hiện một cách bất thường từ...sau bức tường. Hani (EXID) có lẽ cũng phải bất ngờ khi thấy hình ảnh quảng cáo trong đó cô có tới… 6 ngón tay này. Pha biến dạng không tưởng của sao Hàn - những anh chàng nhóm INFINITE khi bị photoshop chân dài quá đà. Còn chân của JR (NU’EST W) thì bị rời rạc hoàn toàn so với phần bàn chân bên dưới. Không rõ vì lý do gì mà người photoshop bức ảnh này đã xoá luôn phần chân của Taemin (SHINee). Bàn tay bí ẩn xuất hiện trên vai của Taeyeon. Cựu thành viên Wonder Girls Hyelim từng gặp phải tình huống xấu hổ bởi sự cố photoshop. Phần bụng của cô nàng thật gọn gàng nhưng bóng phía sau lại chứng minh điều ngược lại. Nếu hình ảnh này không có sự can thiệp của Photoshop thì rõ ràng Hangeng (cựu thành viên Super Junior) là một trong những người có cánh tay dài nhất thế giới. Lỗi photoshop khiến mỹ nam Hàn Quốc Nickhun (2PM) không có… rốn. Những đôi chân dài miên man của các thành viên I.O.I bỗng trở nên kỳ dị khi bị chỉnh sửa quá đà. Sự biến đổi "vi diệu" của nhan sắc sao Hàn trước và sau chỉnh sửa| Yan News

