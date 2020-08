Loạt sự cố Photoshop thảm họa khiến sao nổi tiếng muốn “độn thổ”

Vogue từng đăng tấm hình này của Miranda Kerr lên Instagram sau show Victoria's Secret Fashion Show năm 2012. Tuy nhiên trong tấm hình tương tự Kerr đăng lên Instagram cá nhân, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một sự khác biệt lớn. Vùng eo của người mẫu gợi cảm này theo đó nhỏ hơn rất nhiều so với ảnh gốc và cô khẳng định chỉ tải xuống từ internet mà không hề biết rằng nó đã được Photoshop. Lỗi photoshop quá lố khiến sao nổi tiếng Lindsay Lohan ngượng đỏ mặt. Do chỉnh sửa quá đà để có thân hình nuột, cô khiến cảnh cửa ở đằng sau bị méo mó đến khó hiểu. Người hâm mộ cũng chỉ trích Kylie Jenner đã Photoshop tấm hình tự sướng này. Dẫu đã sở hữu vòng eo đáng mơ ước, siêu mẫu này vẫn muốn "bóp nhỏ" vòng eo của mình thêm một chút. Hình ảnh Ariana Grande đếm ngược đến ngày ra mắt đĩa đơn Focus. Trong hình, bàn tay phải của nữ ca sĩ bỗng dài bất thường. Hẳn là Selena Gomez đã có tác động nào đó lên mái tóc trong ảnh, khiến phần cửa đằng sau bị cong kỳ la. Martha Hunt cùng một người mẫu khác của Victoria’s Secret đang quảng bá một mẫu đồ bơi trong bài đăng Instagram này. Tuy nhiên không khó để nhận ra lỗi photoshop thảm họa trong ảnh của ngôi sao nổi tiếng này khiến cùi chỏ của Martha Hunt trong tấm hình xa cơ thể cô một cách bất thường. Bức ảnh khoe vòng eo thon thả của Taylor Swift từng thu hút được rất nhiều sự chú ý trên Instagram. Thế nhưng dân mạng đã nhanh chóng "soi" được chi tiết nhỏ ở đằng sau có phần không tự nhiên. Trong hình tập thể dục, nữ ca sĩ Lady Gaga đã photoshop "nhẹ" để phần bắp tay trở nên thon gọn hơn? Nếu hình ảnh này không có sự can thiệp của Photoshop thì rõ ràng Hangeng (cựu thành viên Super Junior) là một trong những người có cánh tay dài nhất thế giới và không hề cân bằng so với cánh tay còn lại. Đây có lẽ là một trong những sự cố Photoshop khiến sao Hàn nổi tiếng ngượng đỏ mặt. Chân của các anh chàng nhóm INFINITE có thể rất dài, nhưng cũng chẳng đến mức dài một cách kỳ dị như thế này. Bóng khi chụp hình của cựu thành viên Wonder Girls Hyelim đã "tố cáo" thân hình không được thon gọn lắm của cô nàng. Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" | Yan News

Vogue từng đăng tấm hình này của Miranda Kerr lên Instagram sau show Victoria's Secret Fashion Show năm 2012. Tuy nhiên trong tấm hình tương tự Kerr đăng lên Instagram cá nhân, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một sự khác biệt lớn. Vùng eo của người mẫu gợi cảm này theo đó nhỏ hơn rất nhiều so với ảnh gốc và cô khẳng định chỉ tải xuống từ internet mà không hề biết rằng nó đã được Photoshop. Lỗi photoshop quá lố khiến sao nổi tiếng Lindsay Lohan ngượng đỏ mặt. Do chỉnh sửa quá đà để có thân hình nuột, cô khiến cảnh cửa ở đằng sau bị méo mó đến khó hiểu. Người hâm mộ cũng chỉ trích Kylie Jenner đã Photoshop tấm hình tự sướng này. Dẫu đã sở hữu vòng eo đáng mơ ước, siêu mẫu này vẫn muốn "bóp nhỏ" vòng eo của mình thêm một chút. Hình ảnh Ariana Grande đếm ngược đến ngày ra mắt đĩa đơn Focus. Trong hình, bàn tay phải của nữ ca sĩ bỗng dài bất thường. Hẳn là Selena Gomez đã có tác động nào đó lên mái tóc trong ảnh, khiến phần cửa đằng sau bị cong kỳ la. Martha Hunt cùng một người mẫu khác của Victoria’s Secret đang quảng bá một mẫu đồ bơi trong bài đăng Instagram này. Tuy nhiên không khó để nhận ra lỗi photoshop thảm họa trong ảnh của ngôi sao nổi tiếng này khiến cùi chỏ của Martha Hunt trong tấm hình xa cơ thể cô một cách bất thường. Bức ảnh khoe vòng eo thon thả của Taylor Swift từng thu hút được rất nhiều sự chú ý trên Instagram. Thế nhưng dân mạng đã nhanh chóng "soi" được chi tiết nhỏ ở đằng sau có phần không tự nhiên. Trong hình tập thể dục, nữ ca sĩ Lady Gaga đã photoshop "nhẹ" để phần bắp tay trở nên thon gọn hơn? Nếu hình ảnh này không có sự can thiệp của Photoshop thì rõ ràng Hangeng (cựu thành viên Super Junior) là một trong những người có cánh tay dài nhất thế giới và không hề cân bằng so với cánh tay còn lại. Đây có lẽ là một trong những sự cố Photoshop khiến sao Hàn nổi tiếng ngượng đỏ mặt. Chân của các anh chàng nhóm INFINITE có thể rất dài, nhưng cũng chẳng đến mức dài một cách kỳ dị như thế này. Bóng khi chụp hình của cựu thành viên Wonder Girls Hyelim đã "tố cáo" thân hình không được thon gọn lắm của cô nàng. Sao Việt và những lần chỉnh sửa ảnh "sai quá sai" | Yan News