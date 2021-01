Nghị lực phi thường của người dân sống tại ngôi làng lạnh nhất thế giới

Ngôi làng Oymyakon (Nga) được ghi nhận là nơi có nhiệt độ lạnh nhất thế giới có người sinh sống trên Trái Đất. Nhiệt độ tại khu vực này luôn ở mức thấp hơn -40 độ C. Làng Oymyakon nằm ở phía đông bắc Siberia, nơi mà nhiệt độ thấp nhất trong một khu vực có người sinh sống từ trước đến nay. Vào năm 1974, nhiệt độ thấp kỷ lục -71 Độ C được ghi nhận tại làng. Một điều kinh dị ở đây đó là do khó khăn trong việc lắp đặt hệ thống ống nước trong vùng, hầu hết các phòng tắm là hố xí ngoài đường. Giáo viên trường đã nghỉ hưu Alexander Platonov bó tay để đi vệ sinh. Nếu đi xe mà dừng xe lại đổ xăng, cần trục bánh xe sẽ đóng băng ngay. Các tài xế phải biết dùng súng phun lửa để thổi tan băng đóng quanh trục bánh. Làm việc hai tuần và hai tuần nghỉ, nhân viên của các trạm xăng 24 giờ gần Oymyakon đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo rằng nền kinh tế có thể tiếp tục hoạt động bất chấp điều kiện khắc nghiệt. Nhà máy sưởi ấm của Oymyakon hoạt động suốt ngày đêm với một chùm khói luôn bốc lên bầu trời mùa đông. Tủ lạnh là không cần thiết bởi nhiệt độ ở đây là một "tủ lạnh lộ thiên" hoàn hảo nhất để bảo quản thực phẩm luôn ở trạng thái tươi ngon nhất cho tới khi được bán. Khung cảnh đẹp lãng mạn với làn tuyết trắng, ánh nắng mai tại ngôi làng lạnh nhất thế giới. Một chiếc oto bị đóng băng hoàn toàn trên đường phố. Kết quả của việc hất một cốc nước nóng lên không trung và nó đã bị đóng băng ngay lập tức, tạo thành một hình ảnh đẹp lạ. Băng tuyết phủ trắng, mùa đông kéo dài khiến nơi đây trở thành địa điểm lạnh lẽo nhưng khung cảnh rất đẹp (trong ảnh: Người Yakut xếp hàng trong trang phục truyền thống.) Người dân ở đây chống chọi với cái rét khủng khiếp bằng loại đồ uống họ gọi là “trà”, cách họ gọi rượu vodka. Thời tiết khắc nghiệt khiến những người dân ở đây mạnh mẽ khác thường, trường tiểu học Oymyakon chỉ đóng cửa khi nhiệt độ thấp hơn -52 độ C. Do thời tiết khắc nghiệt, tuổi thọ pin ở đây cũng giảm đáng kể, động cơ xe khó khởi động vì bị đóng băng, nhiều thiết bị điện tử không thể hoạt động, mực trong bút bi cũng có thể bị đóng băng.

