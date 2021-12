Ngất ngây với vẻ đẹp của các loài hoa gừng

Riềng tía hay riềng đỏ (Alpinia purpurata) cao 1,5 mét, được ghi nhận ở Đông Nam Á, các quần đảo Thái Bình Dương và Trung Mỹ. Loài cây họ Gừng này được trồng làm cảnh ở nhiều nơi do có hoa màu đỏ rực rỡ. Phúc lộc thọ hay gừng núm đỏ, sẹ đỏ (Costus woodsonii) cao 1,5 mét, có nguồn gốc từ khu vực Nam Á. Chúng có những đóa hoa màu đỏ thuôn dài, tròn trịa lạ mắt, mọc dựng đứng từ đầu cành.Ngải tiên (Hedychium coronarium), cao 2 mét, mọc trong các khu rừng từ Nam Á đến Nam Trung Quốc. Hoa của chúng có hương thơm mạnh và đặc trưng, được dùng để trong y học và sản xuất dầu thơm. Gừng đuốc đỏ hay đa lộc (Etlingera elatior) cao 2 mét, phân bố ở Đông Nam Á. Những bông hoa lộng lẫy của chúng không chỉ hấp dẫn thị giác mà cũng được dùng để chế biến nhiều món ăn bản địa. Gừng tổ ong (Zingiber spectabile) cao 2 mét, phân bố ở khu vực nhiệt đới của Đông Nam Á. Hoa của chúng có cánh giống như ngăn của tổ ong. Mía dò (Costus speciosus) cao 2 mét, phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Loài cây này có nhiều ứng dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ. Tulip Thái Lan (Curcuma alismaefolia) cao 80 cm, là cây bản địa của Lào, Campuchia và Thái Lan. Chúng được trồng làm cảnh và cũng được bán như một loại hoa cắt cành. Hoa hồng Thái Lan (Etlingera corneri) cao 2 mét, có nguồn gốc từ miền Bắc Thái Lan. Hoa của chúng có hình dạng khá giống hoa hồng với màu đò thắm. Gừng (Zingiber officinale) cao 1 mét, là thực vật bản địa Đông Nam Á. Loài cây này được trồng phổ biến để thu hoạch củ dùng làm gia vị. Chúng không còn được ghi nhận trong tình trạng hoang dã. Riềng (alpinia officinarum) cao 1,5 mét, phân bố ở Nam Trung Quốc. Tương tự gừng, phần củ phình to dưới đất của chúng cũng được dùng làm gia vị. Nghệ (Curcuma longa) cao 1 mét, được ghi nhận ở Đông Nam Á. Chúng có lá to bản, phần củ (dùng làm gia vị) có màu cam vàng đặc trưng. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên/VTV3.

