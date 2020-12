Ngắm vẻ đẹp độc đáo của loài rồng biển biết nguỵ trang siêu hiếm

Rồng biển thân lá (hải long lá) là một trong số những loài sinh vật có khả năng ngụy trang tài tình và lộng lẫy nhất trên hành tinh. Là loài động vật đặc hữu vùng biển phía nam và đông Australia, rồng biển thân lá có mối liên quan chặt chẽ với cá ngựa và cá chìa vôi. Loài động vật mang tiếng “rậm rạp” này có màu sắc rất đa dạng, nhìn chung chúng thường có màu vàng đến nâu và các phần phụ màu ô-liu được trang trí đặc biệt trên khắp cơ thể. Chúng sở hữu lớp ngụy trang gần như hoàn hảo cho phép chúng dễ dàng lẩn trốn trong những dãy tảo biển. Nhưng các kết cấu giống lá cây như vậy lại không được sử dụng để bơi. Để di chuyển, chúng sử dụng hai loại vây – một vây ngực và một vây lưng – vì khá mỏng nên màu sắc gần như trong suốt. Giống như cá ngựa, hải long lá đực có trách nhiệm sinh con. Nhưng thay vì dùng túi, giống như cá ngựa, rồng biển thân lá đực có một nơi ấp trứng riêng có cấu tạo giống như bọt biển – nơi con cái đẻ những quả trứng màu hồng sáng vào đó trong suốt quá trình giao phối. Những quả trứng đó sẽ được thụ tinh trong quá trình di chuyển từ con cái sang con đực. Những con đực sẽ ấp trứng và bảo quản chúng cho tới khi đến hạn, rồi sau đó đẻ những con non vào trong nước sau khoảng bốn đến sáu tuần. Hải long lá thường sống ở vùng biển có độ sâu từ 5-35m. Đặt biệt, chúng chỉ xuất hiện ở vùng nước ôn đới với nhiệt độ quanh năm giao động từ 14-19 độ C. Thông thường, hải long lá có chiều dài gần 35cm nhưng có một số con phát triển đặc biệt nên kích thước của chúng có thể lên tới 45cm. Hải long lá sống nhờ các các loài động vật giáp xác nhỏ như ấu trùng hoặc rận biển. Hải Long lá hạn chế vận động và có thể đứng yên tại một vị trí trong suốt khoảng thời gian dài 68 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, một số con hải long lá thỉnh thoảng sẽ di chuyển với tốc độ 150m/h và trong một khoảng thời gian dài. Hải long lá có miệng dài và nhỏ, chủ yếu dùng để hút con mồi vào trong. Thức ăn khoái khẩu của chúng là các loài không xương sống nhỏ sống quanh quẩn trong những đám tảo bẹ. Để tự vệ cũng như tấn công, hải long lá co cơ thể lại và chĩa những cái gai trên mình ra. Đó chính là vũ khí quan trọng nhất của loài cá quý hiếm dưới đáy đại dương này. Đuôi của một con lá sẽ chuyển sang màu vàng sáng khi chúng chuẩn bị giao phối. Hải long lá thường được tìm thấy trong những thảm cỏ dưới đáy biển hoặc trong những khu rừng tảo bẹ. Chính vì vẻ đẹp tuyệt vời, khác lạ của mình, hải long lá trở thành đối tượng của những người thích nuôi cá cảnh và những kẻ thích săn tìm vật lạ tìm cách săn bắt và mua bán chúng trái phép.

