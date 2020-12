Ngắm những loại rau củ bổ dưỡng nhưng có vẻ đẹp kỳ lạ

Măng tây biển phát triển ở những vùng phun muối gần đại dương. Đây là loại rau rất kiên cường, không nhiều cây có thể phát triển trong điều kiện đất tương tự. Loại rau này ăn ngon nhất khi dùng cùng cá. Trong một lần thử nghiệm, người nông dân Charles Barnes đã lai giống nhiều loại ngô khác nhau với hi vọng tạo ra một giống ngô đặc biệt. Loại ngô cầu vồng này rất cứng nên không thể ăn được, nên chỉ có thể làm bột ngô nổ để tạo ra bỏng ngô. Thú vị hơn, nhiều người mua loại ngô này về để trang trí trong nhà. Dulse là loại rong biển mọc gắn tảo bẹ hoặc đá dưới nước biển. Loại rau này mọc ở bờ biển phía bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Fiddleheads hay rau dương xỉ non là những lá non của cây dương xỉ chưa nở hết được dùng để làm món luộc hoặc làm salad. Loại rau này rất giàu axit béo Omega-3 và chất xơ. Hơn nữa, rau dương xỉ non còn chứa chất chống oxy hóa nhiều gấp hai lần so với quả việt quất. Loại súp lơ trông giống như đến từ hành tinh khác này thực ra có xuất xứ từ nước Ý. Loại rau được kết hợp của súp lơ trắng và xanh có rất nhiều giá trị dinh dưỡng bao gồm vitamin C, caroten và kẽm. Củ gấu tàu ban đầu nó được trồng ở Ai Cập thời cổ đại. Thời nay củ gấu tàu phổ biến ở Tây Ban Nha. Loại củ có thể được sử dụng để làm sữa hoặc món ăn chay rất ngon. Cây củ hạ có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã sử dụng nó như một loại thuốc bổ rất tốt. Rễ này củ hạ cung cấp rất nhiều canxi, sắt và phốt pho. Rau bina (hay còn gọi là rau chân vịt) lại có một người anh em xa sở hữu loại quả có hương vị khá giống với dâu tây và quả mâm xôi. Bạn hoàn toàn có thể ăn cả lá và quả của nó, cho dù loại quả này khá nhạt nhẽo và không có hương vị chút nào. Khoai lang màu tím là một họ hàng xa của khoai lang, có xuất xứ từ Nam Mỹ, cụ thể là các nước Peru và Colombia. Khoai lang tím thuộc loài thân thảo dạng dây leo sống lâu năm, có lá mọc so le hình trái tim hay xẻ thùy chân vịt. Giống súp lơ cầu vồng này là thành quả của một nông dân người Anh có tên Andrew Burgess. Chúng trông rất giống như một bó hoa đầy màu sắc và có thể dùng vào bất cứ món gì. Củ sen được dùng rất nhiều trong ẩm thực Nhật, Trung và Thái. Nó có hương vị rất thơm và giòn, đồng thời sở hữu rất nhiều vitamin và axit amin. Tuy nhiên, loại rau củ này lại bị coi là "cá nóc của thực vật" vì nó rất độc hại nếu như không được nấu nướng đúng cách. Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) rất phổ biến ở các nước Châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Loại quả này có vị rất đắng, mướp đắng vẫn được yêu thích vì nó rất bổ dưỡng khi đầy đủ các chất khoáng như sắt, canxi, và kali. Củ nâu (hay còn gọi là củ Oca) là giống cây thuộc họ Oxalis, có xuất xừ từ các nước Nam Mỹ như Columbia hay Peru. Cách trồng và điều kiện sinh trưởng của củ nâu Oca Peru giống y hệt khoai tây. Thậm chí, người ta cũng khuyên nhủ nhau nên chế biến loại củ này giống như khoai tây để có được món ăn ngon nhất. Củ cải dưa hấu có màu sắc vô cùng bắt mắt với lớp vỏ màu trắng kem, bên trong có lớp ruột đỏ hồng ngon mắt hệt như dưa hấu.

Măng tây biển phát triển ở những vùng phun muối gần đại dương. Đây là loại rau rất kiên cường, không nhiều cây có thể phát triển trong điều kiện đất tương tự. Loại rau này ăn ngon nhất khi dùng cùng cá. Trong một lần thử nghiệm, người nông dân Charles Barnes đã lai giống nhiều loại ngô khác nhau với hi vọng tạo ra một giống ngô đặc biệt. Loại ngô cầu vồng này rất cứng nên không thể ăn được, nên chỉ có thể làm bột ngô nổ để tạo ra bỏng ngô. Thú vị hơn, nhiều người mua loại ngô này về để trang trí trong nhà. Dulse là loại rong biển mọc gắn tảo bẹ hoặc đá dưới nước biển. Loại rau này mọc ở bờ biển phía bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Fiddleheads hay rau dương xỉ non là những lá non của cây dương xỉ chưa nở hết được dùng để làm món luộc hoặc làm salad. Loại rau này rất giàu axit béo Omega-3 và chất xơ. Hơn nữa, rau dương xỉ non còn chứa chất chống oxy hóa nhiều gấp hai lần so với quả việt quất. Loại súp lơ trông giống như đến từ hành tinh khác này thực ra có xuất xứ từ nước Ý. Loại rau được kết hợp của súp lơ trắng và xanh có rất nhiều giá trị dinh dưỡng bao gồm vitamin C, caroten và kẽm. Củ gấu tàu ban đầu nó được trồng ở Ai Cập thời cổ đại. Thời nay củ gấu tàu phổ biến ở Tây Ban Nha. Loại củ có thể được sử dụng để làm sữa hoặc món ăn chay rất ngon. Cây củ hạ có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã sử dụng nó như một loại thuốc bổ rất tốt. Rễ này củ hạ cung cấp rất nhiều canxi, sắt và phốt pho. Rau bina (hay còn gọi là rau chân vịt) lại có một người anh em xa sở hữu loại quả có hương vị khá giống với dâu tây và quả mâm xôi. Bạn hoàn toàn có thể ăn cả lá và quả của nó, cho dù loại quả này khá nhạt nhẽo và không có hương vị chút nào. Khoai lang màu tím là một họ hàng xa của khoai lang, có xuất xứ từ Nam Mỹ, cụ thể là các nước Peru và Colombia. Khoai lang tím thuộc loài thân thảo dạng dây leo sống lâu năm, có lá mọc so le hình trái tim hay xẻ thùy chân vịt. Giống súp lơ cầu vồng này là thành quả của một nông dân người Anh có tên Andrew Burgess. Chúng trông rất giống như một bó hoa đầy màu sắc và có thể dùng vào bất cứ món gì. Củ sen được dùng rất nhiều trong ẩm thực Nhật, Trung và Thái. Nó có hương vị rất thơm và giòn, đồng thời sở hữu rất nhiều vitamin và axit amin. Tuy nhiên, loại rau củ này lại bị coi là "cá nóc của thực vật" vì nó rất độc hại nếu như không được nấu nướng đúng cách. Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) rất phổ biến ở các nước Châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Loại quả này có vị rất đắng, mướp đắng vẫn được yêu thích vì nó rất bổ dưỡng khi đầy đủ các chất khoáng như sắt, canxi, và kali. Củ nâu (hay còn gọi là củ Oca) là giống cây thuộc họ Oxalis, có xuất xừ từ các nước Nam Mỹ như Columbia hay Peru. Cách trồng và điều kiện sinh trưởng của củ nâu Oca Peru giống y hệt khoai tây. Thậm chí, người ta cũng khuyên nhủ nhau nên chế biến loại củ này giống như khoai tây để có được món ăn ngon nhất. Củ cải dưa hấu có màu sắc vô cùng bắt mắt với lớp vỏ màu trắng kem, bên trong có lớp ruột đỏ hồng ngon mắt hệt như dưa hấu.