Ngắm nhan sắc, body “cực phẩm” của Top nữ streamer LMHT Việt hot nhất hiện nay

Với phần lớn các game thủ LMHT, MisThy (Lê Thy Ngọc) được coi là "thần tượng" và hiện là một trong những nữ streamer LMHT hot nhất hiện nay, chẳng kém diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng. MisThy thường stream chơi game Liên Minh Huyền Thoại hay PUBG, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên fanpage. Những buổi stream của MisThy luôn thu hút đông đảo người xem bởi vẻ xinh đẹp, lối nói chuyện hài hước và có duyên của cô nàng. Chính vì vậy, khi lấn sân sang làm Youtuber, nữ streamer này cũng được fan hết lòng ủng hộ. Là một trong những streamer LMHT có sức hút trên MXH nhờ vẻ ngoài xinh xắn, Linh Ngọc Đàm hiện sở hữu vài triệu người theo dõi trên các trang cá nhân. Những ngày đầu, khán giả biết đến nữ streamer với vai trò là một game thủ chuyên nghiệp và siêu hạng trong các trận LOL Liên Minh Huyền Thoại. Cô nàng tài năng này từng giành giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á năm 2015. Ngoài lĩnh vực game thủ ra, Linh Ngọc Đàm từng làm MC cho Esports Việt và hiện sở hữu kênh Youtube gần 2 triệu lượt đăng ký. Uyên Pu (Trần Thị Phương Uyên) nổi tiếng là một trong những bóng hồng của làng game Việt nhờ thân hình nóng bỏng cũng như khả năng chơi game điêu luyện. Nữ streamer LMHT sở hữu kênh YouTube với hơn 1,2 triệu người đăng ký, trang cá nhân hơn 300.000 người theo dõi. Tính tới thời điểm hiện tại, Uyên Pu đã sở hữu cho mình khối tài sản “khủng” sau 7 năm gắn bó với nghề streamer và làng game Việt. Cô nàng sắm xế hộp, và hiện là bà chủ của một cyber game chuẩn 5 sao tại TP HCM. Thật là thiếu sót nếu nhắc đến top nữ streamer LMHT xinh đẹp, tài năng mà không nhắc đến Ohsusu (Ngô Quý). Khác với vẻ dễ thương, nhí nhảnh của nhiều streamer hiện nay, Ohsusu nổi tiếng với lối nói chuyện lạnh lùng, nghiêm túc nhưng vẫn rất cuốn hút. Nữ streamer còn khiến cộng đồng game thủ "mất máu" bởi body nóng bỏng, quyến rũ, tuy nhiên cũng vướng phải nhiều scandal ồn ào. Hiện ngoài công việc streamer game, cô còn làm nhiều Vlog cũng như thực hiện các thử thách từ fan. Linh Zuto (tên thật Hoàng Mai Linh) là nữ streamer người Tày nổi tiếng đất Bắc với vẻ ngoài xinh xắn và gợi cảm. Xuất thân từ game thủ LMHT, Linh Zuto được yêu thích bởi những màn stream vui vẻ, hài hước. Cô nàng chắc hẳn là mẫu bạn gái mà rất nhiều chàng trai mơ ước: xinh đẹp, gợi cảm, còn có thể chơi game, đá bóng. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tuyển thủ nữ đầu tiên xuất hiện tại giải đấu cao nhất của LMHT Việt Nam - VCSA, cô nàng Chi Chi (Đặng Phạm Phương Chi) từng là một người mẫu nổi tiếng. Nữ streamer LMHT xinh đẹp đạt giải cao tại nhiều cuộc thi thời trang, sắc đẹp như Top 10 Miss Tourism Queen International, Nữ Hoàng Trang Sức Việt Nam 2015 và Top 4 The Face Việt Nam 2017. Xinh đẹp, gu thời trang tốt, giọng ngọt ngào giúp Chi Chi khiến bao game thủ say đắm. Hiện cô là streamer nổi bật của công ty 20Sections với nick name Chi Chi. Những Nữ streamer Xinh Đẹp và Hot Nhất Việt Nam Hiện Nay. Nguồn: Youtube

