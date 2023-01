Nếu Trái Đất bị thu nhỏ như sao Diêm Vương, chuyện gì sẽ xảy ra?

Sao Diêm Vương, là hành tinh lùn nặng thứ hai đã được biết trong Hệ Mặt Trời (sau Eris) và là vật thể nặng thứ mười trực tiếp quay quanh Mặt Trời. Sao Diêm Vương không những nhỏ hơn tất cả các hành tinh khác trong Thái Dương Hệ mà còn nhỏ hơn các vệ tinh sau đây: Ganymede, Titan, Callisto, Io, Mặt Trăng, Europa và Triton. Trong khi đó, Sao Diêm Vương lại lớn hơn tất cả các tiểu hành tinh của vòng đai chính, giữa Sao Hoả và Sao Mộc, hay của vòng đai Kuiper. Điều này làm cho các nhà khoa học tin rằng Sao Diêm Vương không phải là một hành tinh chính thức mà thuộc một loại thiên thể nhiều người gọi là plutino - loại hành tinh nhỏ giống Pluto. Theo các chuyên gia, nếu Trái Đất thu nhỏ như sao Diêm Vương như vậy thì chúng ta sẽ phải đưa tất cả mọi người vào một khu vực chỉ lớn hơn nước Nga một chút. Bởi 71% trong đó sẽ được đại dương bao phủ. Tuy nhiên, có một tin tốt là dù Trái Đất bị thu nhỏ thì vẫn vừa đủ cho tất cả mọi người. Theo đó, mỗi người trên hành tinh xanh sẽ có mảnh đất rộng bằng 1,5 sân tennis cho riêng mình. Nhưng đây là chưa tính đến không gian mà con người cần cho bệnh viện, sân bay hay đường xá. Nếu xây dựng những thứ đó, mọi thứ trên Trái Đất sẽ bắt đầu trở nên chật chội. Bên cạnh đó, khi Trái Đất nhỏ đi, còn có các khu vực không thể ở được như sa mạc và núi cao. Do đó, Trái Đất khi đó sẽ không có đủ chỗ để chứa tất cả mọi người một cách thoải mái. Nhưng nếu tìm một lối thoát thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra. Đó là một cú nhảy có thể đưa chúng ta lên không trung tới gần 7,6 m chỉ trong gần 10 giây. Cú nhảy sẽ cho chúng ta thấy về tầm nhìn ngoạn mục ra đường chân trời. Con người cũng sẽ chạy nhanh hơn vì có ít ma sát hơn, nhưng vẫn cần coi chừng các bề mặt trơn trượt. Bởi chúng có thể khiến chúng ta trượt đi một quãng đường dài vì sẽ không có đủ lực hấp dẫn để giữ chúng ta tại chỗ. Trên Trái Đất bị nhỏ đi này, áp suất không khí cũng sẽ nhỏ hơn. Vì vậy, bất kể con người đang ở đâu thì cũng có cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao 5.000 m. Với lượng oxy ít hơn để thở, con người sẽ liên tục thở hổn hển. Nếu may mắn, chứng say độ cao này sẽ chỉ khiến bạn quay cuồng đầu óc. Ngược lại, nếu không may, nó có thể gây chết người. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải kịch bản xấu nhất khi Trái Đất bị thu nhỏ. Bởi về mặt kỹ thuật, việc thiếu trọng lực sẽ khiến Trái Đất không thể ở được. Một nghiên cứu của ĐH Harvard vào năm 2019 đã phát hiện ra rằng, một hành tinh cần nặng ít nhất bằng 2,7% Trái Đất để có thể giữ nước ở trên bề mặt. Do đó, nếu Trái Đất được hình thành với kích cỡ của sao Diêm Vương vào 4,5 tỷ năm trước, chúng ta sẽ không bao giờ có các đại dương hùng vĩ như ngày nay. >>>Xem thêm video: Giải mã thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất. Nguồn: Kienthucnet.

