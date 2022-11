Nếu con người ngủ quên trong 1.000 năm, thế giới sẽ ra sao?

Trong một giờ đồng hồ đầu tiên, khi con người bắt đầu giấc ngủ 1000 năm của mình, thế giới sẽ gần như mất nguồn cung cấp điện. Vì vậy, những rắc rối lớn bắt đầu phát sinh. Khi mất đi nguồn điện, điều đầu tiên xảy ra là sự phân hủy của thức ăn trong tủ lạnh, điều này thì chẳng có gì là ghê gớm. Nhưng trong sản xuất công nghiệp, có rất nhiều thiết bị đông lạnh lưu giữa hóa chất, phóng xạ sẽ ngừng hoạt động và điều này sẽ chẳng có gì tốt đẹp đối với các loài động vật còn tồn tại trên Trái Đất nếu như chúng thoát ra môi trường. Do mất điện, nhiều cơ sở lưu trữ khí hóa lỏng như Ni-tơ lỏng và Oxy cũng sẽ ngừng hoạt động. Những chất này được nén thành chất lỏng cần được giữ ở nhiệt độ thấp trong một thời gian dài. Nếu nhiệt độ quá cao, sự sôi của chất lỏng có thể gây nổ và thậm chí rò rỉ các chất độc hại. Lúc này, những con vật từng sống trong xã hội loài người bắt đầu hoảng loạn. Một số loài động vật lớn trong vườn thú có thể chạy trốn vì sự cố lưới điện trong khu vực, trong khi những động vật nhỏ có thể chết đói trong chuồng vì không thể thoát ra bên ngoài. Những vật nuôi trong nhà cũng có nguy cơ tương tự. Những con thú cưng bị nhốt trong nhà khi đã ăn hết tất cả những thực phẩm có thể tìm kiếm được mà con người để lại trước đó, chúng sẽ phải đối mặt với nạn đói. Nếu con người ngủ quên trong 1.000 năm, cây cối bao phủ khắp mọi nơi. Ngôi làng Houtouwan tại Trung Quốc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiện tượng này sau khi toàn bộ dân số của ngôi làng này đã rời đi vào năm 2002. Chỉ sau 2 thập kỷ sau, thiên nhiên đã hoàn toàn tiếp quản nơi đây khi bao phủ trọn vẹn những ngôi nhà là dây leo và cây thường xuân. Không nói đến tác động của băng tan khiến mực nước biển dâng lên, thành phố điển hình như Amsterdam tồn tại được cho đến thời điểm hiện tại là nhờ vào sự suy trì của con người. Nhưng nếu con người không ở bên cạnh để duy trì các hệ thống như đập nước, cầu cống,... thì lực của nước sẽ phá hủy khiến cho lượng lớn nước sẽ tràn vào và nhấn chìm các thành phố lớn dưới biển sâu. Mặt khác, sự bào mòn và oxy hóa là một trong những kẻ thù lớn nhất của vật liệu xây dựng. Do vậy không chỉ các di tích mà nhà cửa cũng sẽ phải được con người bảo dưỡng sau một thời gian nhất định. Do đó, những di tích nổi tiếng trên thế giới, sau 1.000 năm không được bảo dưỡng chắc chắn sẽ chỉ còn là đống đổ nát. 1000 năm sau, bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của con người có lẽ là những công trình bằng đá còn sót lại như Kim tự tháp Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc và núi Rushmore khắc họa chân dung 4 vị tổng thống Mỹ. >>>Xem thêm video: Điều gì sẽ xảy ra nếu lõi Trái Đất nguội đi? (Nguồn: Bạn đã biết chưa).

