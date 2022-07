Nếu có dấu hiệu lạ này, bạn chính là con lai của loài người khác!

Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra lí do vì sao liều điều trị được kê cho đa số mọi người có thể gây độc cho người mang biến thể thuộc về người Neanderthals. Đó là do, trong cơ thể của những người lai với người Neanderthals có một biến thể trong các enzyme chịu trách nhiệm phân hủy một số dược phẩm quen thuộc như warfarin (thuống chống đông), ibuprofen (thuốc kháng viêm), satin (thuốc giảm cholesterol)... Những cuộc hôn phối dị chủng làm biến thể khiến khả năng phân hủy các dược phẩm nói trên kém đi xảy ra khoảng 60.000 năm trước. Chúng ta thuộc loài Homo sapiens, còn gọi là Người Hiện Đại hoặc Người Tinh Khôn, thuộc chi Người (Homo). Vào hơn 300.000 năm trước, khi loài Homo sapiens xuất hiện trên địa cầu, thế giới có ít nhất 8-9 loài khác thuộc chi Người. Những người họ hàng này dần tuyệt chủng, đến nay chỉ còn loại chúng ta thống trị thế giới con người. Hai người họ hàng sống lâu nhất là Neanderthals và Denisovans đã có nhiều cuộc hôn phối dị chủng với tổ tiên Homo sapiens chúng ta. Các nhà khoa học đã sử dụng các bằng chứng hóa thạch và cả trong bộ gien của người hiện đại, khi được đem đối chiếu với gien các loài người khác thì thu được kết quả trên.Biến thể có trong người lai tên là biến thể của gien CYP2C9, một gien mã hóa cytochrom P450, một siêu họ của các enzyme trong gan, có nhiệm vụ phân hủy nhiều loại thuốc. Nghiên cứu này đã giúp các bác sĩ cân nhắc khi một ai đó có vẻ phản ứng quá mức với các thuốc nói trên, đặc biệt khi họ là người châu Âu - nơi mà dòng máu Neanderthals còn tồn lưu rộng rãi nhất. Bên cạnh đó, nó cũng giúp giúp hoàn thiện mảnh ghép về nhân loại - cách mà các loài đã tương tác với nhau trong chặng dài tiến hóa. Người Neanderthals tuyệt chủng khoảng 30.000-50.000 năm về trước, chọn châu Âu là "đất hứa" sau khi rời châu Phi. Các nghiên cứu cho thấy về mặt giải phẫu, cơ thể họ có khi còn thẳng và đẹp đẽ hơn người hiện đại chúng ta. Họ là những thợ săn tài tình, khắc tinh của những sinh vật to lớn như ma mút. Họ cũng có tình yêu dị chủng với Homo sapiens. Nhiều người châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu ngày nay vẫn mang 2% yếu tố Neanderthals trong DNA. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

