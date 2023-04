Nếu các video về UFO được phát hành, chuyện gì sẽ xảy ra?

Hải quân Mỹ nắm giữ các video về các vật thể bay không xác định ( UFO) - hoặc các hiện tượng trên không không xác định (UAP), như cách Bộ Quốc phòng Mỹ muốn gọi chúng - nhưng sẽ không công bố các đoạn phim này vì nó sẽ "gây hại cho an ninh quốc gia", một người phát ngôn của Hải quân Mỹ nhận định. Sự việc được đưa ra theo yêu cầu dựa vào Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) từ phía trang web minh bạch The Black Vault- cũng là một tổ chức giám sát độc lập về UFO đệ trình, trước đó The Black Vault cũng đã chia sẻ hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến UFO nhận được qua yêu cầu dựa vào FOIA cho CIA và các cơ quan chính phủ khác. Black Vault đã đệ trình yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) cho Hải quân Mỹ vào tháng 4/2020 - chỉ một ngày sau khi Hải quân Mỹ giải mật ba đoạn video khét tiếng do các phi công Hải quân Mỹ quay cho thấy máy bay công nghệ cao di chuyển theo những cách dường như không thể. Black Vault đã yêu cầu Hải quân Mỹ hiện phải lật bất kỳ và tất cả các video khác liên quan đến UFO và UAP theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Hơn hai năm sau, Chính phủ đã trả lời bằng một lá thư xác nhận rằng, có nhiều video UFO/ UAP tồn tại hơn và từ chối yêu cầu chuyển chúng cho Black Vault do lo ngại về an ninh quốc gia. "Việc tiết lộ thông tin này sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia vì nó có thể cung cấp cho đối phương những thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động của Bộ Quốc phòng/Hải quân Mỹ, các lỗ hổng và các nguy cơ bị nhắm mục tiêu", Gregory Cason, phó giám đốc văn phòng Hải quân Mỹ, viết trong một bức thư phản hồi. "Và cũng không có phần nào của các video có thể được tách biệt để phát hành”. Cason nói thêm rằng Hải quân Mỹ chỉ có thể giải mật ba video UAP được phát hành vào tháng 4 năm 2020, vì các video này đã bị rò rỉ trước đó trên các phương tiện truyền thông và đã được "thảo luận rộng rãi trong phạm vi công cộng". Điều thú vị là để phản hồi yêu cầu của The Black Vault, Hải quân Mỹ đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để che giấu sự tồn tại của các video UFO/UAP bổ sung. Rõ ràng là có nhiều video hơn về các cuộc gặp gỡ UFO không thể giải thích được trong kho lưu trữ của Hải quân Mỹ, nhưng số lượng và những gì được mô tả sẽ còn là một bí ẩn cho đến nay. Tuy nhiên, điều này cho thấy rằng rõ ràng là quân đội Mỹ rất coi trọng mối đe dọa tiềm tàng của UFO/UAP. Mời quý độc giả xem video: Hóa thạch “đinh vít”, món đồ thất lạc của người ngoài hành tinh? Nguồn: Kienthucnet.

Hải quân Mỹ nắm giữ các video về các vật thể bay không xác định ( UFO) - hoặc các hiện tượng trên không không xác định (UAP), như cách Bộ Quốc phòng Mỹ muốn gọi chúng - nhưng sẽ không công bố các đoạn phim này vì nó sẽ "gây hại cho an ninh quốc gia", một người phát ngôn của Hải quân Mỹ nhận định. Sự việc được đưa ra theo yêu cầu dựa vào Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) từ phía trang web minh bạch The Black Vault- cũng là một tổ chức giám sát độc lập về UFO đệ trình, trước đó The Black Vault cũng đã chia sẻ hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến UFO nhận được qua yêu cầu dựa vào FOIA cho CIA và các cơ quan chính phủ khác. Black Vault đã đệ trình yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) cho Hải quân Mỹ vào tháng 4/2020 - chỉ một ngày sau khi Hải quân Mỹ giải mật ba đoạn video khét tiếng do các phi công Hải quân Mỹ quay cho thấy máy bay công nghệ cao di chuyển theo những cách dường như không thể. Black Vault đã yêu cầu Hải quân Mỹ hiện phải lật bất kỳ và tất cả các video khác liên quan đến UFO và UAP theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Hơn hai năm sau, Chính phủ đã trả lời bằng một lá thư xác nhận rằng, có nhiều video UFO / UAP tồn tại hơn và từ chối yêu cầu chuyển chúng cho Black Vault do lo ngại về an ninh quốc gia. "Việc tiết lộ thông tin này sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia vì nó có thể cung cấp cho đối phương những thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động của Bộ Quốc phòng/Hải quân Mỹ, các lỗ hổng và các nguy cơ bị nhắm mục tiêu", Gregory Cason, phó giám đốc văn phòng Hải quân Mỹ, viết trong một bức thư phản hồi. "Và cũng không có phần nào của các video có thể được tách biệt để phát hành”. Cason nói thêm rằng Hải quân Mỹ chỉ có thể giải mật ba video UAP được phát hành vào tháng 4 năm 2020, vì các video này đã bị rò rỉ trước đó trên các phương tiện truyền thông và đã được "thảo luận rộng rãi trong phạm vi công cộng". Điều thú vị là để phản hồi yêu cầu của The Black Vault, Hải quân Mỹ đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để che giấu sự tồn tại của các video UFO/UAP bổ sung. Rõ ràng là có nhiều video hơn về các cuộc gặp gỡ UFO không thể giải thích được trong kho lưu trữ của Hải quân Mỹ, nhưng số lượng và những gì được mô tả sẽ còn là một bí ẩn cho đến nay. Tuy nhiên, điều này cho thấy rằng rõ ràng là quân đội Mỹ rất coi trọng mối đe dọa tiềm tàng của UFO/UAP. Mời quý độc giả xem video: Hóa thạch “đinh vít”, món đồ thất lạc của người ngoài hành tinh? Nguồn: Kienthucnet.