NASA quả quyết biết nơi có thể tìm thấy sự sống ngoài Trái đất

Những nỗ lực trong các phương pháp tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất (SETI) và nhắn tin trí thông minh ngoài trái đất (METI) của con người đã tăng vọt kể từ đầu Thập kỷ. Một nhà khoa học của NASA có tên Ellen Stofan đã tuyên bố rằng vào năm 2025, các nhà khoa học có thể sẽ phát hiện ra những dấu hiệu đầu tiên về sự sống ngoài hành tinh trong không gian. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có những dấu hiệu mạnh mẽ về sự sống ngoài Trái đất trong vòng một thập kỷ và tôi nghĩ chúng ta sẽ để có bằng chứng xác thực trong vòng 20 đến 30 năm. Chúng tôi biết phải tìm ở đâu", nhà khoa học này quả quyết. Đến nay chúng ta đã tìm thấy nhiều tín hiệu đáng mừng cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh. Việc phát hiện các "Hycean" - dạng hành tinh đại dương lớn gấp 2,5 lần Trái Đất mở ra một hướng đi mới cho các nhà khoa học. Các "Hycean" có bầu khí quyển giàu hydro là môi trường cực kỳ phù hợp cho sự sống dạng vi sinh vật cực đoan, giống dạng sống mà chúng ta từng tìm thấy dưới lòng đất, dưới hồ ngầm trong băng, trong các miệng núi lửa... ở Trái Đất. NASA cũng phát hiện bằng chứng về khí mê-tan bay ra từ mặt trăng Sao Thổ Enceladus. Điều này dẫn đến giả thuyết các "vằn hổ" ấn tượng của mặt trăng này chính là khu vực phun các hạt băng nước vào không gian. Các hạt băng nước này mang theo một loạt hợp chất hữu cơ. Đó cũng chính là nơi sự sống đang trú ẩn dưới đại dương ngầm. Nhà thiên văn Avi Loeb từ Đại học Harvard (Mỹ) đã đưa ra bằng chứng khẳng định Oumuamua là một sản phẩm công nghệ trá hình từ một nền văn minh ngoài hệ Mặt Trời. Nguyên nhân là vì Oumuamua - tiểu hành tinh dạng điếu xì gà, được chứng minh là một vật thể ngoài hệ Mặt Trời cùng với hành vi của nó hết sức bất thường. Việc phát hiện Sự tồn tại của ammonia (NH3) trong các đám mây ở sao Kim cũng có thể được giải thích là do một dạng sống sinh học tạo ra. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt trung bình lên tới 462 độ C, là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt trời, không phù hợp cho sự sống. Các dạng sống nếu có trên sao Kim, chỉ có thể là dạng vi khuẩn tồn tại trong các đám mây. Các nhà khoa học đến từ Đại học Cardiff, MIT và Đại học Cambridge ở Anh khẳng định Ammonia lẽ ra không thể có ở sao Kim, không hề phù hợp với môi trường xung quanh, chỉ có thể do dạng sống nào đó tạo ra. Có nhiều thách thức mà các dạng sống phải vượt qua nếu muốn tồn tại trong các đám mây ở sao Kim. Ví dụ như cần có nước, vì tất cả các dạng sống mà chúng ta biết đều cần tới nước. Nhưng nếu có sự sống, ammonia giúp trung hòa acid và tạo nên môi trường dễ chịu hơn.

