Nam streamer tự tử ở tuổi 31 sau khi bị công kích trên MXH

Byron “Reckful” Bernstein - cựu tuyển thủ Esports bộ môn Hearthstone, streamer toàn thời gian trên nền tảng Twitch đã qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 3/7 (giờ Việt Nam). Nguyên nhân ban đầu được xác định là tự tử do trầm cảm. Trước khi qua đời, Reckful đã liên tục đăng tải rất nhiều bài viết trên Twitter, trong đó đáng chú ý là dòng Tweet cầu hôn bạn gái Becca. Khi đăng tải bài viết này, Reckful đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Anh sau đó đã phải lên tiếng yêu cầu các fan không gây áp lực lên Becca. Tuy nhiên nhiều dân mạng nổi đóa và hàng nghìn bình luận tiêu cực xuất hiện nhắm đến nam streamer này. Vào giữa tháng 6 Reckful còn bị một ca sĩ kiêm streamer có tên là Janelle “IndieFoxx” Dagres tố cáo tấn công tình dục. Nữ streamer cho biết cô đã bị Reckful tấn công ở nhà vệ sinh. Khi IndieFoxx từ chối ngủ với Reckful, cô cho rằng anh đã cố hủy hoại cuộc đời cô bằng những hành động xấu xa. Vài ngày trước khi Reckful tự tử, một nguồn tin thân cận với IndieFoxx cho biết nữ streamer này đã có ý định tiếp tục vạch trần Reckful. Tuy lời cáo buộc của cô là vô căn cứ, nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều tới nam streamer 31 tuổi khi anh bị Twtich cắt hợp đồng của mình. Chưa dừng lại ở đó, trước khi kênh stream bị xóa, Reckful còn bị cộng đồng người dân đòi nữ quyền và phong trào #metoo đang gây tiếng vang ở Mỹ vào sỉ nhục. Họ lôi chuyện anh bị bạn gái từ chối lời cầu hôn ra làm trò đùa với những từ ngữ thậm tệ. Đây dường như mới là lý do chính khiến Reckful tự kiết liễu đời mình tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 3/7 vừa qua. Trước sự ra đi của một streamer tài năng, trong game World of Warcraft, hàng chục ngàn người đã cùng đăng nhập tài khoản, điều khiển nhân vật của mình đi đến Nhà thờ Ánh sáng tại thành phố Stormwind và khu vực trung tâm của Orgrimmar (thành phố thủ đô của Horde) để tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tập thể. Lượng người chơi khổng lồ này thậm chí đã gây ra tình trạng quá tải và tắc nghẽn các máy chủ của Blizzard. Mời quý độc giả đón xem thêm video Stream game - Nghề kiếm tiền từ GAME - Nguồn: VTV24

