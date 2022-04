Một tiểu hành tinh đang lao về Trái đất: Tiên tri của Nostradamus linh nghiệm?

Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) thuộc NASA thông báo, một tiểu hành tinh có tên 2008 AG33 sẽ cách Trái Đất khoảng 3,2 triệu km vào 10h46 ngày 28/4 theo giờ Hà Nội. 2008 AG33 hay còn gọi là tiểu hành tinh 418135 (2008 AG33) là một trong những tiểu hành tinh lớn nhất đến gần Trái Đất trong năm nay. CNEOS cho biết tiểu hành tinh 2008 AG33 có đường kính ước tính 330 - 740 m dựa theo các quan sát. Với kích thước 740 m, tiểu hành tinh sẽ cao gần gấp đôi tòa nhà Empire State ở New York, Mỹ, hoặc gần bằng tòa nhà cao nhất thế giới là tháp Burj Khalifa ở Dubai. Ngay cả chỉ dài 330 m, 2008 AG33 vẫn cao hơn tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Không chỉ có kích thước khổng lồ, 2008 AG33 còn di chuyển rất nhanh. Số liệu của CNEOS chỉ ra 2008 AG33 di chuyển ở tốc độ khoảng 37.337 km/h, nhanh gấp 11,5 lần đạn súng trường. Điều này khiến nhiều người lo sợ về những lời tiên tri của Nostradamus. Trong cuốn sách "Trăm bài thơ" của mình, Nostradamus đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau: "Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời". Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với Trái Đất tạo thành quả cầu lửa. Năm 2022 có thể chứng kiến cảnh tiểu hành tinh va chạm Trái Đất. Tuy nhiên, CNEOS nhận định tiểu hành tinh này không có nguy cơ va chạm với Trái đất, tuy nhiên đây vẫn là khoảng cách tương đối gần xét về mặt thiên văn. Tiểu hành tinh lớn nhất bay sát Trái Đất trong năm nay là 7335 (1989 JA) với đường kính 1.8 km. 7335 (1989 JA) sẽ bay lướt qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách an toàn vào cuối tháng 5. CNEOS ước tính có hơn 28.000 vật thể bay gần Trái Đất (NEO) đã được nhận dạng từ trước tới nay. Đại đa số là tiểu hành tinh nhưng cũng có một số sao chổi. Nhiều NEO như 2008 AG33 nằm trong nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" do quỹ đạo của chúng ở quá gần Trái Đất. Có thể sau nhiều thế kỷ hoặc thiên niên kỷ, chúng có thể bay cắt ngang quỹ đạo hành tinh. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) thuộc NASA thông báo, một tiểu hành tinh có tên 2008 AG33 sẽ cách Trái Đất khoảng 3,2 triệu km vào 10h46 ngày 28/4 theo giờ Hà Nội. 2008 AG33 hay còn gọi là tiểu hành tinh 418135 (2008 AG33) là một trong những tiểu hành tinh lớn nhất đến gần Trái Đất trong năm nay. CNEOS cho biết tiểu hành tinh 2008 AG33 có đường kính ước tính 330 - 740 m dựa theo các quan sát. Với kích thước 740 m, tiểu hành tinh sẽ cao gần gấp đôi tòa nhà Empire State ở New York, Mỹ, hoặc gần bằng tòa nhà cao nhất thế giới là tháp Burj Khalifa ở Dubai. Ngay cả chỉ dài 330 m, 2008 AG33 vẫn cao hơn tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Không chỉ có kích thước khổng lồ, 2008 AG33 còn di chuyển rất nhanh. Số liệu của CNEOS chỉ ra 2008 AG33 di chuyển ở tốc độ khoảng 37.337 km/h, nhanh gấp 11,5 lần đạn súng trường. Điều này khiến nhiều người lo sợ về những lời tiên tri của Nostradamus. Trong cuốn sách "Trăm bài thơ" của mình, Nostradamus đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau: "Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời". Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với Trái Đất tạo thành quả cầu lửa. Năm 2022 có thể chứng kiến cảnh tiểu hành tinh va chạm Trái Đất. Tuy nhiên, CNEOS nhận định tiểu hành tinh này không có nguy cơ va chạm với Trái đất, tuy nhiên đây vẫn là khoảng cách tương đối gần xét về mặt thiên văn. Tiểu hành tinh lớn nhất bay sát Trái Đất trong năm nay là 7335 (1989 JA) với đường kính 1.8 km. 7335 (1989 JA) sẽ bay lướt qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách an toàn vào cuối tháng 5. CNEOS ước tính có hơn 28.000 vật thể bay gần Trái Đất (NEO) đã được nhận dạng từ trước tới nay. Đại đa số là tiểu hành tinh nhưng cũng có một số sao chổi. Nhiều NEO như 2008 AG33 nằm trong nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" do quỹ đạo của chúng ở quá gần Trái Đất. Có thể sau nhiều thế kỷ hoặc thiên niên kỷ, chúng có thể bay cắt ngang quỹ đạo hành tinh. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.