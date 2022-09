Món phụ kiện gây tranh cãi của Apple nhưng hot hơn cả iPhone 14

Tai nghe AirPods Pro 2 vừa được Apple giới thiệu trong sự kiện sáng 8/9. Bên cạnh nâng cấp về công nghệ, thiết kế của AirPods Pro thế hệ hai có một thay đổi nhỏ là hộp đựng được khoét lỗ để xỏ dây đeo. Phụ kiện này vừa được Apple niêm yết trên website của hãng với giá 12,95 USD. Dây đeo có tên Incase Lanyard, được thiết kế khá đơn giản, dài 23,5 cm, dùng chất liệu dây bện màu ghi và kẹp bằng nhựa trắng. Ngay lập tức, dây treo AirPods Pro 2 trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội vì dây đeo nặng 4,54 gram do Incase sản xuất vì quá đắt so với bình thường. Tuy nhiên, bất chấp những lời chê bai, Incase Lanyard vẫn bán đắt như tôm tươi. Tại Trung Quốc, thời gian chờ giao hàng với dây đeo Incase Lanyard dành cho AirPods Pro 2 thậm chí còn lâu hơn cả iPhone 14. Dây đeo có tên Incase Lanyard, được thiết kế khá đơn giản, dài 23,5 cm, dùng chất liệu dây bện màu ghi và kẹp bằng nhựa trắng. Phụ kiện chỉ hỗ trợ AirPods Pro 2. "Dây bện mềm có thể làm vòng tay, hoặc sử dụng kẹp để gắn dây vào ba lô, túi xách, giữ cho hộp đựng tai nghe an toàn và dễ lấy", Apple mô tả về công dụng của phụ kiện. Trong sự kiện “Far out” diễn ra lúc 0h ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Apple cũng đã giới thiệu mẫu Airpods Pro thế hệ 2 với nhiều tính năng mới so với "người tiền nhiệm". Mẫu tai nghe không dây mới của Apple được trang bị chip H2, bản nâng cấp của H1 trên dòng AirPods Pro trước đó. Chip H2 giúp Airpods Pro 2 cải thiện chất lượng âm thanh, giảm thiểu độ trễ, lọc bỏ tiếng ồn chủ động, tương thích với các tính năng được Siri hỗ trợ… Một số tính năng mới có thể kể đến trên Airpods Pro 2 chính là vuốt lên và xuống tai nghe để tăng hoặc giảm âm lượng. Mẫu Airpods Pro 2 có thời gian sử dụng liên tục lên đến 6 tiếng chỉ với một lần sạc. Bên cạnh việc tăng thời lượng pin, công nghệ khử tiếng ồn trên Airpods Pro 2 cũng được cải tiến, với khả năng lọc bỏ tiếng ồn chủ động tốt hơn Airpods Pro. Một tính năng mới khác trên Airpods Pro 2 là việc người dùng sử dụng iphone để tìm lại hộp sạc tai nghe trong trường hợp bị thất lạc, ngay cả khi tai nghe AirPods Pro không đặt trong cốc sạc. Airpods Pro 2 cũng có thể phát ra tiếng chuông để việc tìm tai nghe dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, hộp sạc mới sẽ có khả năng chống nước và mồ hôi theo chứng chỉ IPX4, tương tự như AirPods thế hệ thứ 3. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

