Mở mộ cổ nhà Minh, sửng sốt báu vật nhỏ xíu giá 3.200 tỷ đồng

Năm 1954, một ngôi mộ cổ đặc biệt từ thời nhà Minh đã được khám phá trên núi Ngũ Phong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngôi mộ này chứa hài cốt của một người đàn ông và bốn người phụ nữ, điều gây bất ngờ cho các nhà khảo cổ học vì thông thường chỉ có hai người trong mộ phu thê. Các chuyên gia đã xác định chủ nhân của ngôi mộ là Trương An Vãn, một tiến sĩ thời nhà Minh và bốn người phụ nữ là chính thất và tiểu thiếp của ông. (Ảnh minh họa) Cách chôn cất trong ngôi mộ cổ thời nhà Minh này khác với phong tục truyền thống. Trong thời kỳ đó, chỉ có chính thất mới được an táng cùng chồng, trong khi các tiểu thiếp được chôn cất riêng. Tuy nhiên, trong ngôi mộ này, các tiểu thiếp lại được chôn cùng chính thất, cho thấy họ có cuộc sống hòa hợp với nhau. (Ảnh minh họa) Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã phát hiện một món đồ đặc biệt trên đầu một tiểu thiếp, đó là một chiếc kẹp tóc có hình con ve sầu bằng vàng được đặt trên lá ngọc.Báu vật trong mộ cổ này được chế tác rất tinh xảo, với ve sầu vàng sống động và lá ngọc chạm khắc tinh tế. Sự kết hợp hoàn hảo của hai món đồ này đã gây ấn tượng mạnh cho các chuyên gia, cho thấy trình độ chế tác và thẩm mỹ của người xưa rất cao. (Ảnh minh họa) Báu vật nhỏ xíu này được coi là hiếm có và có giá trị cao. Nó nặng khoảng 80 gram và có hàm lượng vàng lên đến 90%. Giá trị ước tính của nó là 900 triệu NDT (hơn 3.200 tỷ đồng). Báu vật này không chỉ đắt tiền mà còn mang ý nghĩa lịch sử và tôn vinh công nghệ chế tác của những nghệ nhân thời nhà Minh. Lý giải cho việc đặt báu vật trên đầu tiểu thiếp là ve sầu tượng trưng cho vòng tuần hoàn bắt đầu và kết thúc. Chủ nhân ngôi mộ hy vọng rằng tiểu thiếp sẽ được tái sinh và có cuộc sống mới. Đặt báu vật quý trên đầu tiểu thiếp cũng cho thấy tình yêu và sự quan tâm của chủ nhân ngôi mộ đối với người phụ nữ này. Dù Trương An Vãn không thuộc tầng lớp quyền thế, nhưng việc đặt báu vật quý trên đầu tiểu thiếp cho thấy tình yêu của ông dành cho cô. Điều này thực sự là một câu chuyện tình yêu đáng ghen tị, vì tiểu thiếp thường không được coi trọng như chính thất. Hiện nay, báu vật này được trưng bày tại Bảo tàng Nam Kinh và trở thành một bảo vật quý giá. Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình cảnh tượng bên trong ngôi mộ cổ 1.400 tuổi.

