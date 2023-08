Mít nửa tạ, na trăm triệu và top củ quả độc dị nhất Việt Nam

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy quả mít "khổng lồ" nặng 56 kg ở thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: BEAT LẠNG SƠN. Sáng 19/8, chương trình Quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP được tổ chức ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong khuôn khổ sự kiện, 9 quả na to, đẹp nhất được bán đấu giá với tổng số tiền là trên 800 triệu đồng. Trong số này, quả na được chốt giá thấp nhất là 20 triệu đồng và quả na có giá cao nhất lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong. Trong những năm gần đây, người dân Việt Nam trồng và thu hoạch được một số loại củ quả khổng lồ. Điển hình là tại Lễ hội Trái cây Nam bộ 2015, quả mít nghệ nặng 50 kg được trưng bày thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: ĐSPL. Trái cọ dầu nặng hơn 50 kg, có nguồn gốc từ châu Phi được trưng bày trong Lễ hội Trái cây Nam bộ 2015. Cọ dầu chủ yếu được dùng để sản xuất dầu ăn và xà phòng. Ảnh: ĐSPL. Loại cam sành đến từ miền Tây gây ấn tượng với mọi người khi mỗi quả nặng đến 1 kg. Ảnh: ĐSPL. Đà Lạt có một số hộ dân trồng được giống chanh cho quả khổng lồ. Trọng lượng mỗi quả chanh trung bình khoảng 3 kg. Trong đó, một vài quả tranh nặng tới 7 kg. Mỗi cây chanh đơm hoa, kết trái trung bình 30 quả. Trong ảnh là cây chanh cho trái khổng lồ của bà Trần Thị Liên trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt. Ảnh: Dân Việt. Trái bí đao bung được ông Trần Văn Chánh (ngụ tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) trồng trên đất nuôi tôm gây xôn xao dư luận khi nặng tới 32,8 kg. Ảnh: Dân Việt. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Thông (Cần Thơ) thu hoạch được một trái bí đao nặng 41 kg, chiều dài 1m và đường kính khoảng 1,2m. Ảnh: Dân Việt. Trái bầu nặng 35 kg do gia đình anh Trương Thanh Lê (Phước Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận) trồng. Ảnh: Dân Việt. Ông Nguyễn Văn Trung ở ấp Xóm Chòi, xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) thu hoạch được quả dừa nặng tới 9 kg. Nó được trưng bày trong Hội chợ Bông lúa vàng 2011 diễn ra tại Sóc Trăng. Ông cho hay đây là giống dừa Bị. Cây cho trái dừa nặng 9 kg được cha mẹ của ông Trung trồng từ hơn 20 năm trước. Ảnh: Dân trí. Mời độc giả xem video: Mít không hạt Ba Láng. Nguồn: THĐT1.

