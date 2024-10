Mini PC ATOMMAN G7 PT - mạnh mẽ, đa dụng

Atoman G7 PT được cho là đã thiết lập tiêu chuẩn mới về máy tính nhỏ gọn, phù hợp nhiều đối tượng sử dụng. Máy có cấu hình đẹp, hình dáng nhỏ gọn, thời trang nhưng mức giá chưa phù hợp số đông người dùng.

Cấu hình đa dụng

Ưu điểm cốt lõi của G7 PT là bộ xử lý AMD Ryzen 9 7945HX, có quy trình 5 nm, kiến trúc Zen 4, 16 lõi và 32 luồng. Bộ nhớ đệm tốc độ cao 80 MB, xung nhịp tăng tối đa lên đến 5,4 GHz. CPU tiên tiến này đảm bảo rằng, G7 PT có thể xử lý các tác vụ đòi hỏi khắt khe nhất, từ chơi game AAA đến dựng hình 3D và tính toán AI một cách dễ dàng.

Được trang bị card đồ họa AMD Radeon RX7600M XT, G7 PT có kiến trúc RDNA 3, 32 đơn vị tính toán và 2048 bộ xử lý luồng, bộ nhớ tối đa 8 GB GDDR6, tần số 2300 MHz. Với tốc độ khung hình trung bình cao hơn 26% so với thế hệ trước, Mini PC này mang đến trải nghiệm chơi game đặc biệt.

Hệ thống lưu trữ chính là ổ SSD M.2 2280 PCIe5.0 1TB, khe cắm M.2 2280 PCIe 4.0 bổ sung để mở rộng. G7 PT là Mini PC đầu tiên trên thế giới có SSD PCIe 5.0 NVMe. Kết nối không dây bao gồm Wi-Fi 6E, Bluetooth, tất cả đều giúp đảm bảo kết nối nhanh và đáng tin cậy. Các tùy chọn đầu ra video bao gồm HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 và USB-C.

Máy cũng bao gồm nhiều giao diện ngoại vi khác nhau, chẳng hạn RJ45 2.5G Ethernet. Có tổng cộng 4 cổng USB 3.2 Gen2 Type-A và 02 cổng Type-C, các cổng jack âm thanh đầy đủ.

Máy không có cổng Thunderbold, một điểm yếu chí mạng nằm ở ngay kết nối USB. Hiện tại, hầu hết SOC đều đã hỗ trợ ít nhất một cổng USB chuẩn I/O 4.0, thì G7 PT chỉ dừng lại ở 3.2. Nếu phải làm việc với những thiết bị ngoại vi và những video lên đến hàng trăm GB, tốc độ của I/O 3.2 sẽ khiến người dùng mệt mỏi.

Hầu hết máy tính mini đều nhỏ nhưng AtomMan G7 PT lại có kích thước và trọng lượng ít nhất gấp đôi so với mẫu máy tính mini khác.

Thiết kế

Nhà sản xuất Minisforum hướng sản phẩm AtomMan G7 PT đến cộng đồng game thủ nên thiết kế tổng thể của AtomMan G7 PT rất mạnh mẽ với tấm ốp trang trí LED kép, ở các lỗ thông hơi có hoa văn cá tính.

Tuy nhiên, người dùng có thể tùy chọn hoa văn cắt laser lẫn cách bố trí đèn LED để tạo phong cách của riêng của mình. Việc hoán đổi này rất nhanh chóng và đơn giản nếu như bạn không thích vẻ màu mè gây chú ý.

Vẻ bề ngoài của Antoman G7 PT nhỏ gọn, tinh tế hơn so với chiếc PC thông thường. Tuy cùng trọng lượng và có mọi thành phần của máy tính để bàn, G7 PT vẫn tiết chế khoảng không gian không cần thiết để vừa vặn trong bộ case tiêu chuẩn Mini PC.

Bằng cách tháo tấm ốp LED bên hông, sau đó là hai con vít giữ tấm ốp bên dưới, người dùng có thể thấy RAM và SSD. SSD được bao bọc trong bộ tản nhiệt và quạt lớn, có thể nâng cấp bằng hai khe cắm với nhiều tùy chọn.

Ở phía bên kia của máy, sáu con vít lớn hơn giữ tấm ốp, tháo ra sẽ lộ GPU lớn. Điều này vượt xa hầu hết máy tính mini và ngay lập tức làm nổi bật năng lực thực sự của máy. Nó cũng giúp giải thích lý do máy được thiết kế để đứng thẳng, thay vì nằm ngang.

Minisforum đã thiết kế ổ cắm điện AC trên chân đế, đảm bảo người dùng luôn để máy đứng, gắn chân đế chứ không thể đặt nằm ngang. Việc này rất quan trọng, vì nó tác động lớn đến thông gió, tản nhiệt cho hệ thống. Công nghệ làm mát độc quyền Cold Wave Ultra cũng là yếu tố then chốt để Minisforum đạt được chứng nhận AMD Advantage.

Chân đế và máy sử dụng nam châm mạnh, giữ chặt với nhau. Đây là giải pháp gọn gàng, hiệu quả. Sau khi thiết lập, tất cả dây có thể được cắm vào trước khi bật nguồn. Ở mặt sau, một mảng chứa những kết nối bao gồm jack âm thanh 3,5 mm vào - ra, HDMI, DisplayPort, ba USB Type-A, một Type-C và một cổng mạng. Mặt trước được giữ đơn giản với một USB Type-A, một Type-C, âm thanh 3,5 mm và quạt tăng cường. Nút nguồn nằm ở trên cùng.

Hiệu năng

Hiệu suất của AtomMan G7 PT được giới chuyên môn đánh giá là ngang với chiếc PC tầm trung đến cao cấp. AtomMan G7 PT là một trong những máy tính đầu tiên tận dụng thế hệ chip AI mới, về cơ bản cho phép phân bổ tốt hơn nguồn lực và năng lượng.

Sau khi cài đặt phần mềm Adrenaline và tinh chỉnh cài đặt, máy sẽ sẵn sàng xử lý nhiều ứng dụng văn phòng, tài liệu lớn và một số phần mềm chỉnh sửa video, trình chỉnh sửa ảnh tốt nhất như Photoshop, DaVinci Resolve...

G7 PT tận dụng công nghệ Smart Access Memory và SmartShift độc quyền của AMD để tăng hiệu suất, hiệu quả đồ họa. Cho dù là chỉnh sửa video, dựng hình 3D, sản xuất hoạt hình hay chơi game, G7 Pt đều vượt trội.

Ổ SSD tiêu chuẩn là loại SSD nhanh nhất trên thị trường, cùng chuẩn PCIe 5.0 nhanh gấp đôi so với chuẩn cũ. Nhưng nếu sử dụng cho công việc tại studio, sẽ phải cần thêm dung lượng lưu trữ, 1 TB quá ít.

Chiếc máy này thu hẹp khoảng cách giữa khả năng xử lý của máy tính xách tay và các giàn chỉnh sửa video chuyên dụng, khiến nó trở thành lựa chọn đa năng cho cả chuyên gia, game thủ.

Giá trị mang lại

Với máy này, dân văn phòng hay không chuyên cần phải có sự trợ giúp để tinh chỉnh chuyên biệt, thông qua phần mềm AMD Adrenaline để ưu tiên tốc độ hoặc công suất. Đây sẽ là khó khăn cho người mới sử dụng hoặc không am hiểu công nghệ, có thể phải nhờ đến kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Sau quá trình thiết lập phức tạp với trình điều khiển cho phần mềm AMD Adrenaline để tinh chỉnh chế độ hiển thị đồ họa, hệ thống bắt đầu hoạt động.

Hiệu suất tổng thể của máy khá ấn tượng cho tất cả tác vụ văn phòng, ứng dụng sáng tạo và thậm chí chơi game. Để có thể hài hòa một cách tinh tế giữa các tính năng cho văn phòng và công việc ở studio, bạn phải lựa chọn tùy chỉnh của nhà sản xuất để thay đổi bộ đôi đèn LED.

Đây là chiếc máy tính đầu tiên thuộc thể loại này nên chưa có đối thủ đúng nghĩa để so sánh. Nếu so với Mini PC, nó mạnh mẽ, vượt trội nhưng lại to, nặng và đắt tiền hơn. Ngược lại, nếu so với PC, nó rẻ hơn đáng kể và sức mạnh chỉ vượt qua mức tầm trung.

AtomMan G7 PT có giá 1.249 USD, hiện áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt giảm giá xuống 999 USD, tương đương 25 triệu đồng.

Người dùng có thể đặt hàng trực tiếp từ trang web chính thức của nhà sản xuất Minisforum. Hãng chỉ bán mẫu máy này trên website chứ không có trên các nền tảng mua bán trực tuyến hoặc đại lý khác.

Tổng kết

Minisforum AtomMan G7 PT là máy tính mạnh mẽ, kết hợp kích thước nhỏ gọn với hiệu suất ngang máy tính để bàn. Mini PC này lý tưởng cho chơi game, ứng dụng sáng tạo, đồ họa, chỉnh sửa video và đa nhiệm. Nó mang lại giá trị vượt trội so với cái giá 25 triệu đồng. Có lẽ đây là lý do mà hãng chỉ bán trực tiếp tại website của mình, chứ không đưa ra nền tảng phân phối khác để hạn chế sản phẩm một cách chủ động vì nhiều lý do.

Hiệu suất và tính linh hoạt của AtomMan G7 PT khiến máy trở thành lựa chọn tốt cho nhiều đối tượng sử dụng. Bạn có thể mua nó bây giờ và không phải lo rằng cấu hình sẽ lạc hậu sau nhiều năm sử dụng.

Ngược lại, người dùng làm video hoặc công việc cần dung lượng lưu trữ lớn thì nên cân nhắc. Hãng chỉ cung cấp ổ SSD 1 TB kèm với tốc độ nhanh nhất hiện nay, nên sẽ không đáp ứng được yêu cầu cao.