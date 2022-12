Mắt thần NASA tóm gọn “bóng ma ánh sáng” quấy nhiễu địa cầu

Tìm kiếm trong kho dữ liệu hơn 200.000 hình ảnh được ghi lại bởi "mắt thần" của NASA, kính viễn vọng không gian Hubble và thực hiện hàng chục ngàn phép đo, các nhà khoa học đã xác định một thứ đáng giật mình: Một màng ánh sáng ma quái, có thể như một chiếc bong bóng, đang nuốt trọn cả hệ Mặt Trời. Đó là một lớp ánh sáng mờ nhạt và ma quái - y hệt khi bạn bước vào một căn phòng tối đen và thấy các bức tường đang phát ra ánh dạ quang mờ. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi Viện khoa học Kính viễn vọng không gian, là trung tâm đang điều hành một số sứ mệnh kính viễn vọng không gian của NASA như Hubble, James Webb, Nancy Grace Roman của NASA. Họ kết luận rằng đó có thể là một lớp vỏ bụi bao phủ hệ Mặt Trời và dày đến mức lan tới tận Sao Diêm Vương. Ánh sáng trong lớp này được phân bố rất trơn tru và các nguồn sáng phổ biến như các ngôi sao khác, thiên hà, hành tinh... đều đã được loại bỏ. Điều này đưa đến một nguồn gốc thú vị: Khí thải từ các sao chổi giá băng đang bay tự do ở các khu vực này, bị thăng hoa một phần do sức nóng từ Mặt Trời. Lượng sáng này rất thấp, mà theo NASA mô tả là giống như bạn đang nhìn vào 10 con đom đóm cùng tỏa sáng trên khắp bầu trời. Các nhà khoa học đang cố làm việc để xác định giả thuyết trên. Nếu được xác thực, vỏ bụi này sẽ là một cấu trúc bổ sung thú vị được thêm vào mô hình hệ Mặt Trời. Ý tưởng này được củng cố bởi một phát hiện vào năm 2021 của New Horizons, tàu khám phá Sao Diêm Vương của NASA. Sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu nó đã tiếp tục bay đi xa và phát hiện một vùng sáng mờ ảo, ma quái khi nhìn vào không gian giữa các vì sao phía trước. Hubble là dự án chung của NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), đã được các phi hành gia ghé thăm thường xuyên từ năm 1993 đến năm 2009. Các quan sát bằng kính thiên văn này đã dẫn đến hàng nghìn bài báo khoa học, trong đó có những tiết lộ mới về nguồn gốc của vũ trụ. Những khám phá vũ trụ khác nhờ mắt thần của NASA bao gồm tốc độ vũ trụ giãn nở, phát hiện Mặt trăng thứ năm xung quanh sao Diêm Vương và khám phá ra rằng những hố đen siêu lớn nằm ở trung tâm của hầu hết các thiên hà lớn. Kính thiên văn Hubble quay quanh Trái đất với tốc độ khoảng 27.300km/h trong quỹ đạo Trái đất thấp, cao hơn một chút so với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Kính thiên văn này được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng Edwin Hubble, người sinh ra ở Missouri, Mỹ, vào năm 1889. Gần đây, Hubble kỷ niệm 31 năm hoạt động trong không gian với bức ảnh một ngôi sao khổng lồ đang ở bờ vực của sự hủy diệt. >>>Xem thêm video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất (Nguồn: VTV24).

