Mặt chữ A miệng chữ O với những khối đá “sống” biết “sinh con"

Trovant, hay còn được gọi là "đá sống", là những khối đá có thành phần đa dạng, được tìm thấy ở thị trấn Costesti, Romania. Trovant có khả năng phản ứng với nước mưa, khiến các phần bên trong nó bị đẩy ra, tạo ra hình dạng độc đáo giống như những khối hình cầu. Đá Trovant đa dạng về kích thước và hình dạng, từ nhỏ vừa trong lòng bàn tay đến những khối lớn có thể lên đến 4,5 m. Các Trovant ở Costesti có khả năng mọc lên và phình to sau mỗi trận mưa, có kích thước từ 6 đến 10 mét. Một số Trovant thậm chí có khả năng tự di chuyển. Trovant được hình thành từ một loại cát xuất hiện hàng triệu năm trước, và hiện tượng phình to của chúng được giải thích là do áp lực từ khoáng chất cao dưới lớp vỏ của đá khi bị ướt. Các lớp đá sa thạch mòn và hình thành lớp vỏ bên ngoài của đá Trovant khi tiếp xúc với mưa lớn và canxi cacbonat chảy đi để hình thành chu vi bên ngoài của đá. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng hình cầu của Trovant được tạo ra do hoạt động địa chấn bất thường trong kỷ Miocen giữa, tạo ra sóng xung kích nén và cô đặc các trầm tích cát và đá vôi để tạo ra các cục đá có hình cầu. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

